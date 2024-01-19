Кулеба назвав основну вигоду для США від війни в Україні

Вигода від конфлікту в Україні для США полягає в тому, що вони зберігають життя своїх солдатів, яким не доводиться брати участь у бойових діях із Росією. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

“Ми пропонуємо найкращу угоду на світовому ринку безпеки: дайте нам гроші, дайте нам зброю – і ми зробимо роботу”, – сказав він на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Раніше Кулеба заявив, що Київ чекає на нову допомогу від США “в будь-який день”. “Ми отримали запевнення, що допомога в дорозі… це може статися в будь-який день”, – повідомив міністр.

Він також запевнив, що Україна не краде гроші в американських платників податків, оскільки більша частина коштів, які Вашингтон виділяє Києву, витрачається на виробництво озброєння в самих США.