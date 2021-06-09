Українці тепер можуть по новому знімати гроші з кредиток

Нещодавно, Кабінет міністрів України збільшив перелік підприємців, які уповноважені видавати клієнтам готівку з їх електронних платіжних засобів, у тому числі й банківських карток.





Можливість зняти гроші під час розрахунку на касі з’явилася в Україні майже рік тому. Однак раніше таку послугу могли надавати лише підприємці, що володіли реєстратором розрахункових операцій (РРО) традиційного зразка. А це доволі дорогий касовий апарат, оснащений комп’ютером.

За актуальними ж умовами видавати готівку на касі зможе будь-який ФОП, що має у своєму розпорядженні термінал та програмне РРО, встановлене на смартфон. Здавалося б, така послуга є надзвичайно вигідною, адже зменшить витрати на інкасацію готівки для бізнесменів, та й клієнтам не зашкодить. Однак не все так просто.

Вимоги до підприємців щодо видачі готівки

За постановою Кабміну, для видачі готівки в процесі оплати покупок підприємцю потрібна лише спеціальна програма та термінал. Однак далеко не всі термінали підтримують таку послугу.

До того ж, для видачі готівки бізнесмен повинен отримати згоду від банку, що обслуговує його термінал. Те ж саме стосується і клієнта. Банківська установа, карткою якої володіє покупець, повинна дати дозвіл на такий спосіб зняття готівки.

Чи дійсно вигідне зняття готівки «на касі»

Насправді вигода видачі готівки «на касі» для підприємців не така вже відчутна. Адже банки також не впускають можливості заробити на такій транзакції. Фінустанови можуть встановлювати обмеження на тип картки, придатної для зняття готівки, лімітувати суму чи встановлювати комісію на транзакцію.

Наразі такі обмеження вже встановили ПриватБанк, Ощадбанк та Райффайзен Банк Аваль. Їх клієнти зможуть отримати лише 500 грн готівки за оду покупку. Комісію з власника картки за таку операцію не знімають. Отримати «кеш» таким чином можна з карток Mastercard, “Простір” та Visa.

Не виключено, що підприємці зможуть встановлювати свою додаткову комісію, знімаючи готівку з картки клієнта. Та навіть у цьому випадку операція буде вигідна лише великим торговим мережам зі значним оборотом.

Де можна зняти готівку

На даний момент зняти готівку з банківських карток можна в більш ніж 200 тисячах магазинів, АЗС та аптек. Та все ж найбільшою популярністю послуга користується у мережевих торгових точках, як то WOG, Varus, чи «Сільпо».

Надають послугу зняття готівки й поштові служби. Щоправда, «Нова пошта» стягує власну комісію – 2%, та оплату за обслуговування – ще 20 грн. “Укрпошта” комісію з клієнта не бере, проте видає лише обмежену кількість готівки – від 50 грн до 15 тисяч.