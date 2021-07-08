Украинцам рассказали, как получить рекордную пенсию

О нелегкой жизни украинских пенсионеров не понаслышке известно каждому. Большая часть граждан пожилого возраста, проработав всю жизнь на благо страны, может претендовать лишь на минимальные выплаты около 3 тысяч гривен.





Но существует в Украине и категория пенсионеров, которая находится на совершенно другой социальной ступени. Речь идет о гражданах, которым власти назначили максимальную пенсионную ставку в размере 10 тыс. гривен. Кто же эти «богатые» пенсионеры, и чем отличаются от рядовых граждан, вынужденных довольствоваться минималкой?

Претендовать на максимальную пенсию в 10 тыс. грн вправе украинцы, которые:

официально отработали более 35 лет, то есть выполнили норму по стажу;

работая, получали зарплату, которая в 2,59 раза превышает среднюю по стране (сейчас это около 30 тыс. грн).

Согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», точный объем пенсионных выплат находится в прямой зависимости именно от этих двух факторов – зарплаты и трудового стажа.

Эта зависимость точно представлена в формуле расчета пенсии:

средняя зарплата в стране за 3 последних года умножается на 1%, точное количество лет стажа и соотношение собственной зарплаты к средней по стране.

Согласно этой базовой формуле все граждане, которые сейчас получают меньше средней зарплаты, смогут претендовать только на минимальную пенсию. А украинцы, оформленные на минимальную ставку, «не дотягивают» даже до самой маленькой суммы пенсионной выплаты. Но им все равно будут платить минимальную пенсию, ведь недостающую суму доплатит государство из бюджетных средств.

Глядя на такую схему расчета, нет ничего удивительного в том, что из 11,4 миллиона украинских пенсионеров подавляющее большинство получает до 3 тыс. грн. Чтобы претендовать на действительно высокий доход в старости, нужно очень тщательно выбирать профессию. К примеру одну из самых высоких пенсий в Украине сейчас получают бывшие судьи – почти 77 тыс. гривен.