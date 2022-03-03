Не зважаючи на війну українські пенсіонери отримають збільшену пенсію

Раптовий напад Росії на Україну став справжнім шоком для громадян. Однак владні структури швидко опанували ситуацію. Наразі їм вдається підтримувати стабільну роботу майже всіх установ та організацій країни. У країні злагоджено функціонує банківська система, а населення вчасно отримує зарплати, пенсії та соціальні виплати. Більше того, урядові навіть вдалося провести індексацію пенсій. Тож у поточному місяці громадяни похилого віку отримають виплати у збільшеному розмірі.





Пенсійний фонд України вже провів нарахування пенсій з обіцяною підвишкою у 14%. Зараз відомство саме займається передачею даних органам, що безпосередньо здійснюють виплати, а саме – банкам та «Укрпошті».

Наразі вже профінансовано близько 8,2 млрд грн. У цю суму входить також 4,5 млрд грн, призначені на виплати військовим пенсіонерам. Адже вони у березні також отримають надбавку в середньому на суму 700 грн. Зарахування коштів на рахунки громадян вже розпочалося згідно із встановленим порядком. Загалом виплати було підвищено більш ніж 10 млн українців.

Зазначимо, що у зв’язку із впровадження воєнного стану в Україні, отримати пенсію тепер можна буде не лише на карту або у поштовому відділенні. Для громадян, яким довелося покинути свій дім та перебратися у більш безпечні регіони країни, з’явився ще один спосіб отримати виплати від держави – грошовий переказ. Щоб отримати пенсію грошовим переказом необхідно лише зайти в електронний кабінет на сайті пенсійного фонду та вказати своє поточне місце проживання.

Нагадаємо, що рішення про індексацію пенсій українцям похилого віку та іншим пільговим категоріям населення було прийнято Кабінетом міністрів України ще 16 лютого 2022 року. Постанова передбачала індексацію виплат, тобто їх підвищення на 14% із 1 березня поточного року. Виконати свою обіцянку урядові вдалося навіть попри розпочату Росією війну та впровадження воєнного стану.

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