ТОП-8 кросоверів на вторинному ринку України у межах 7-9 тисяч доларів

На вторинному автомобільному ринку в Україні найчастіше обирають автівки у ціновому діапазоні від 7 до 9 тисяч доларів США. Найчастіше купують паркетники від Hyundai, Nissan, Toyota, Mazda та інших популярних компаній.

У ТОП за середньою ціною 8 тисяч доларів потрапили такі авто:

Hyundai Tucson (2005-2008 рр.) — компактний корейський кросовер, що отримав назву на честь міста в штаті Аризона (США).

Nissan Qashqai (2007-2008 рр.) — п’ятидверний паркетник, який дуже популярний у Європі впродовж останніх 10 років.

Mitsubishi Outlander (2005-2008 рр.) — один із найкращих представників японського автопрому. Автомобіль середніх розмірів базований на концепт-карі Mitsubishi ASX.

Suzuki Grand Vitara (2006-2008 рр.) — компактний позашляховик за недорого, свого часу вважався унікальним авто у своєму роді.

Mazda CX-7 (2007-2010 рр.) — ще один японський кросовер, але на відміну від своїх земляків (Honda, Subaru) з’явився дещо пізніше, тим самим увібрав у себе кращі риси авто цього класу.

KIA Sportage (2005-2009 рр.) — машини із класною трансмісією та супер’якісним двигуном, повний привід, хороша коробка передач та чудова ціна. Є моделі передньопривідний.

Chevrolet Captiva (2001-2011 рр.) — тут важливо розмежувати автомобілі «до» та «після» 2011 р., тому що до цього року концерн випускав лише передньопривідні варіанти із 5ти та 6ти ступеневою коробкою передач. А у 2011 р. з’явились кросовери с повним апргейдом.

BMW X5 (2001-2005 рр.) — автомобіль, електроніці якого поступаються багато сучасних машин. Якісний, стильний, безпечний та недорогий. Більшість автомобілістів обирають цей кросовер, як сімейне авто.