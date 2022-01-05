Названо речі, які несуть токсичну загрозу: вони є в кожному домі

Правильне харчування та регулярні заняття спортом – це перше, про що ми думаємо, коли мова заходить про здоровий спосіб життя. Однак щоб добре себе почувати потрібно також убезпечити свій організм від шкідливих чинників навколишнього середовища.





З небезпечними, та навіть отруйними речовинами, ми контактуємо щодня. Шкоди можуть завдати навіть звичайні побутові речі, які не викликають у нас жодних підозр. Сьогодні ви дізнаєтеся страшну правду про предмети та речовини, без яких ми не уявляємо свого життя.

Парфуми

Здавалось би що такого страшного може бути у цій ароматній рідині. Однак майже у всіх парфумах містяться надзвичайно токсичні складники, як то етилацетат, ацетон, камфора, ліналол тощо. Вдихаючи ці хімічні речовини, людина відчуває сонливість нудоту, подразнення слизових оболонок очей та носа, сильну мігрень.

Матраци

У сучасних матрацах присутні полібромдифенілові ефіри, або скорочено ПБДЕ. Вони згубно впливають на стан репродуктивної системи, провокують проблеми із щитовидкою та пошкодження мозку.

Чистячі речовини

Безліч токсичних хімікатів міститься й у засобах для прибирання. Рідина для миття посуду, порошок для прання та засіб, що видаляє наліт з кафелю – усі вони вкрай небезпечні для здоров’я людини.

Освіжувачі повітря

Велика концентрація такого спрею у повітрі може спричинити нудоту та запаморочення. Особливо якщо приміщення, у якому використовують освіжувач, рідко провітрюється.

Пластикові контейнери

Дешевий пластик, з якого роблять контейнери для їжі, має у своєму складі фталати. Користування таким посудом може закінчитися для вас проблемами з ендокринною та репродуктивною системою, а також невралгічними порушеннями. Такі ж наслідки може мати й регулярне споживання напоїв з пластикових пляшок.

Косметика

Тут йдеться не лише про декоративну косметику, але про креми. Вони мали б оздоровлювати нашу шкіру, та можуть діяти у зовсім зворотному напрямку. Сульфатам, силіконам, мінеральним маслам та ароматизаторам під силу не лише зіпсувати шкіру, але й заподіяти непоправну шкоду здоров’ю.

Антиперспіранти

Найнебезпечнішим складником таких засобів, що власне й блокує виділення поту, є алюміній. Деякі вчені навіть підозрюють, що він може викликами рак грудей.

Кондиціонери для білизни

Ці засоби покривають одяг невагомою плівкою, яка повинна зробити його більш приємним на дотик. Та натомість вона може викликати подразнення, а на особливо чутливій шкірі навіть хімічні опіки.

Посуд з антипрегарним покриттям

Для виготовлення чарівних сковорідок, до яких нічого не прилипає, використовують зазвичай тефлон. При нагріванні він виділяє отруйний газ, який може викликати низку проблем зі здоров’ям. Тож чи варто так ризикувати заради чистих сковорідок?