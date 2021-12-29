Ціна за кіловат електроенергії для українців підскочить до двозначних чисел

Шалене зростання цін на енергоресурси 2022 році може загнати українську економіку у глухий кут. Від нових тарифів непереливки буде як побутовим споживачам, так і великим підприємствам. В результаті ми можемо отримати величезні борги за комуналку, занепад вітчизняного бізнесу та 20% інфляцію.





Невтішні тарифні перспективи на прийдешній рік експерти обговорюють вже не перший місяць. Підвищення цін почнеться із січня 2022 року. До 7 грн за кіловат зросте вартість електропостачання для підприємств.

Та за словами голови Спілки споживачів компослуг України Олега Попенка, це перше підвищення ціни буде так би мовити «на розігрів». До літа вартість електрики для бізнесу злетить щонайменше до 10 грн за 1 кВт*год.

Тим часом ціна газу на європейському ринку також буде триматися на доволі високому рівні. Спеціалісти у галузі енергетики очікують, що до осені вартість «блакитного палива» залишиться у коридорі 800-1000 дол. за тисячу кубів. Тобто промисловці змушені будуть купувати ресурс за тарифом 30-40 грн за куб м.

Такий значний ціновий стрибок українці відчують миттєво. Оскільки витрати на виробництво товарів та послуг суттєво зростуть, вітчизняні підприємці почнуть закладати їх у вартість своєї продукції. Інакше вони просто не зможуть «втриматися на плаву» та продовжувати свою діяльність.

Перш за все угору підуть ціни на товари першої необхідності, зокрема на продукти харчування. Хліб, випічка, кондитерські вироби, тепличні овочі, яйця та молочка – усі ці продукти потребують великої кількості електроенергії та газу у процесі виробництва. А оскільки усі вони входять до стандартного продуктового кошика українця, їх здорожчання відчує на собі кожен.

«Таким чином підвищення тарифів впевнено веде нас до занепаду вітчизняного бізнесу, інфляції та різкого зниження платоспроможності громадян», – резюмував Олег Попенко.