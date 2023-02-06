У березні українцям підвищать пенсію: надбавка складе мінімум 500 грн

Українським пенсіонерам незабаром збільшать розмір пенсійних виплат. З 1 березня в Україні проведуть індексацію чи так зване «осучаснення» пенсій, внаслідок якого доходи громадян похилого віку зростуть щонайменше на 500 грн.

Індексація, яка проводиться щороку починаючи з 2017 року, цього разу збільшить пенсії громадян орієнтовно на 24%. Такий значний розмір підвишки пов’язаний з рекордною інфляцією, яка в 2022 році сягнула майже 30%.

Таким чином в українців, що отримують мінімальну або близьку до мінімальної пенсію, підвишка складе приблизно 500 грн. При цьому важливо зауважити, що індексувати будуть не всю суму пенсії, а лише її розрахунковий розмір. Тож надбавки за вік чи за стаж в під час «осучаснення» виплат враховуватися не будуть.

Перерахунок пенсій має на меті підвищити виплати стареньких таким чином, щоб захистити їх від стрімкого підвищення цін. Крім рівня інфляції, під час індексації враховується також відсоток, на який зросли заробітки українців за останнні 3 роки. Таким чином пенсію фактично «дотягують» до актуального рівня цін та доходів громадян.

Індексація пенсій, що пройде у березні, торкнеться далеко не всіх українських пенсіонерів. Зміниться лише розмір виплат, розрахованих за загальним законом. Натомість доходи чиновників на пенссії залишаться такими самими, а військовим у відставці виплати все ж перерахують, але за іншими правилами.

Попри те, що Мінсоц, і навіть сам президент Зеленський вже підтвердили індексацію, її запланований розмір все ще може змінитися. Через війну в Україні існує значний дефіцит бюджету, тож наразі достеменно невідомо, чи вдасться підвищити пенсії громадян аж на чверть.

Загалом питання проведення індексації у 2023 році досить довго залишалося відкритим. Та в уряді все ж вирішили не відмовлятися від перерахунку пенсій. Натомість всі інші бюджетні виплати у 2023 році підвищувати не будуть. Зокрема не зміниться розмір прожиткового мінімуму, мінімальної зарплатні та мінімальної пенсії.