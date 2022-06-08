Опубліковано рейтинг кращих б/у машин в Україні на автоматі

Справність та стабільна робота автоматичної коробки передач (АКП) автомобіля безпосередньо залежить від пробігу та експлуатації. Однак ті, хто вже має машину на “автоматі”, категорично не підтримують стереотипи про її ненадійність або дорожнечу в ремонті.





Аналітики Auto.ria склали рейтинг найпопулярніших на вторинному ринку машин з АКП.

До списку потрапили авто 2009-2014 років випуску, які водії найчастіше купують чи шукають. Рейтинг також враховує фактичну наявність пропозицій щодо кожної моделі. Мінімальна ціна на вказані моделі становить $5900, а середня – $12 тис.

Лідером переліку визначили Volkswagen Passat із середньою ціною приблизно $10 тис. Друге місце – у BMW X5 , середня ціна кросовера 2009-2014 років – $19 тис. Також у трійці лідерів – Hyundai Sonata з ціною близько $9000.

Також у топ-10 входять такі моделі: