Синоптики рассказали, когда украинцам ждать первого снега

Нынешняя осень началась с холодной и пасмурной погоды. Синоптики наперебой делятся своими прогнозами на следующие три месяца и для любителей тепла они не очень хорошие. В частности, уже в октябре украинцы могут увидеть первый снег. Насколько активными будут осадки — неизвестно, однако по предварительным прогнозам в середине и в конце октября, снежный покров может быть довольно видимым.





Октябрь будет холоднее чем декабрь

Подобные прогнозы уже сделали несколько синоптиков, в том числе и Украинский гидрометеорологический институт НАН. Как сообщается, в первой декаде октября погода будет вполне комфортной, а столбики термометра достигнут 20 градусов выше нуля. Однако, совсем скоро бабье лето пройдет и вместо него начнется аномально холодная осень.

Также синоптики поделились своими наблюдениями относительно общего изменения климатических условий в Украине. Мол, если несколько лет назад переход с осени на зиму был плавным, и первые заморозки, а тем более снег были в ноябре-декабре, то сейчас все не так. Октябрь 2021 может стать холоднее, чем первый месяц зимы.

Делать далеко идущие прогнозы становится труднее

Климатологи также поделились некоторыми трудностями с которыми они сталкиваются при прогнозировании погоды на зиму. Мол, все показатели очень циклические, и если сейчас графики климатических зон демонстрируют одну картину, то через несколько недель она может измениться.

Что же, точный прогноз на зимние месяцы получим позже, а вот на осень точно нужно запастись теплыми вещами. Здесь синоптики — единодушны.