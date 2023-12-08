Яких фахівців 20 на одне місце, а кого з руками відірвуть: ринок праці в Україні на кінець року

Вперше з початку 2023 року на ринку праці в Україні спостерігається помітне посилення конкуренції. Незважаючи на стійкий попит на медичних працівників та кваліфікованих робітників, у листопаді кількість вакансій зменшилася на 3%. Очікується, що ця тенденція може змінитися після Нового року.

Комплексне дослідження, проведене одним із найбільших кадрових порталів, показало, що можливості для працевлаштування в Україні є, але розподіл цих можливостей варіюється в залежності від географічного розташування. Порівняно з довоєнним періодом, у західних регіонах країни спостерігається значне збільшення кількості робочих місць:

Закарпаття – на 180%.

Івано-Франківська область показала зростання на 167%.

У Хмельницькій області зростання склало 147%.

Чернівецька область – 142%.

У Львівській області ринок праці розширився на 138%.

На противагу цьому, листопад приніс цікавий розвиток у прикордонних та прифронтових регіонах. Незважаючи на загальне скорочення кількості вакансій по всій країні, в цих регіонах фактично спостерігалося зростання можливостей для працевлаштування. Зокрема, у Чернігівській області кількість вакансій зросла на 3%, у Миколаївській – на 2%, а в Запорізькій – на 1%.

ІТ-сектор в Україні наразі стикається з найвищим рівнем конкуренції за робочі місця, що перевищує середні показники у 20 разів. Водночас, за оцінками експертів, сектор характеризується нестабільністю, коливання кількості заявок на певні вакансії можуть сягати 30% щомісяця.

При цьому найскладнішими для закриття вакансій залишаються робочі та медичні спеціальності. Такі професії, як лікар-ендоскопіст, ендокринолог, гастроентеролог, гірник, фрезерувальник, гірудотерапевт (фахівець з лікування п’явками), оператор штампувальної машини, майстер виробничого навчання отримують найменше відгуків, що свідчить про розрив між попитом і наявними кваліфікованими фахівцями в цих сферах.