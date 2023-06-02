Зеленський попросив журналістку говорити російською

Президент України Володимир Зеленський попросив кореспондента говорити російською мовою під час прес-конференції в Молдові .

Журналістка звернулася до українського президента із запитанням, зазначивши, що не розмовляє українською. Тоді політик запропонував їй говорити російською мовою.

“Говоріть російською”, – звернувся до неї Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти у Кишиневі . Під час саміту він заявив , що конфлікт між Молдавією та невизнаною Придністровською молдавською республікою (ПМР) буде вирішено після закінчення бойових дій в Україні. “Заморожений конфлікт у Республіці Молдова буде вирішено, коли Україна виграє війну”, – сказав український лідер.