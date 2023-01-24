В Україні знову змінилася ціна на гречку: скільки тепер коштує популярний продукт

В Україні суттєво здешевшала гречана крупа. За даними на 23 січня її ціна склала в середньому 65,4 грн за 1 кг. Хоча ще у грудні 2022-го року упаковка гречки коштувала 73,85 грн. Тобто вартість популярного продукту впала на 8,45 грн, а це більш ніж 10%.

Про зниження цін на улюблену крупу українців, яка ще донедавна била всі цінові рекорди, стало відомо зі статистики «Мінфіну». За його даними найпопулярніші українські супермаркети продають гречку за наступними цінами:

Метро – 59,9 грн/кг;

Ашан – 56,4 грн/кг;

Varus – 79,9 грн/кг.

Загалом здешевшання гречки не можна назвати шокуючою новиною. Адже з літа, коли ціни на неї сягнули пікових показників, ця популярна крупа щомісяця бодай трохи та втрачала у вартості.

В останній раз гречка подорожчала у серпні 2022 року. Тоді вона вартувала в середньому 92,73 грн/кг. А вже з вересня почався справжнісінький «гречкопад». Вартість гречаної крупи змінювалася так:

вересень – на 4,79 грн до 87,94 грн/кг;

жовтень – на 7,16 грн до 80,78 грн/кг;

листопад – на 3,79 грн до 76,99 грн/кг;

грудень – на 3,14 грн до 73,85 грн/кг.

Причому з 1 січня до 23 січня ціна впала ще на 4,55 грн.

Що ж стосується яєць, які з початку війни разом із гречкою увійшли до топу найдорожчих продуктів, то вони на жаль знову виросли в ціні. За даними на 20 січня упаковка курячих яєць марки «Квочка» вартували 74,2 грн. У грудні ж десяток яець цього виробника українці могли придбати на 5 коп дешевше – за 74,15 грн. А от яйця бренду «Ясенсвіт» подорожчали аж на 50 коп: у грудні їх ціна становила 73,7 грн, а в січні піднялася до 74,15 грн за десяток.

Експерти не виключають, що підвищення цін на яйця пов’язане зі святковим періодом. Адже цей продукт є невід’ємною частино багатьох різдвяних та новорічних страв.