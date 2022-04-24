В російських магазинах почали продавати вживані смартфони
Нові реалії, які зараз склалися на ринку РФ, змушують російських ретейлерів переходити до досить неординарних рішень. Наприклад, компанія Мегафон тепер продає уживані та відновлені смартфони. Йдеться про смартфони, які є вітринними зразками або нові гаджети, які не можуть надійти у продаж через невеликі дефекти упаковки. Купити такий смартфон можна прямо на офіційному сайті оператора.
Також у планах телекомунікаційної компанії почати скуповувати у росіян уживану техніку, щоб потім займатися перепродажем. Спочатку дана послуга буде діяти тільки на території Москви і Московської області. Варто зауважити, що прийом, оцінку та видачу здійснює сам Мегафон, а аналіз та відновлення ляже на плечі дочірнього бренду.