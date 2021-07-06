Злітаються як бджоли на мед: кому в Польщі платять по 150 тисяч

Регулярні поїздки до Польщі на заробітки вже стали звичним способом життя для багатьох українців. Роботи у сусідів завжди вистачає, та й платять вони чимало. До того ж у зв’язку із пандемією кількість різноманітних вакансій для заробітчан зросла ледь не на третину. То скільки ж можна заробити у Польщі, та за яку роботу нашим співвітчизникам платять понад 150 тис. грн?





Найбільшим попитом у західних сусідів наразі користуються кваліфіковані бетонники та плиточники. Будівництво в країні відбувається шаленими темпами, тож і потреба в робочих руках є завжди. Досвідчені спеціалісти у цій галузі можуть сміливо розраховувати на місячну платню у обсязі 148 тис. грн.

Оголошень про вакансії бетонників та плиточників у різних містах Польщі можна знайти чимало й на українському порталі для пошуку роботи work.ua. На сайті вказано, що погодинна оплата працівника з таким фахом становить 12-16 євро.

Умови праці на будівництві у Польщі доволі складні: по 11 годин на добу щодня, усього з одним вихідним на тиждень. Водночас робітникам видають спецодяг, інструменти та навіть оплачують проїзд до робочого місця. Деякі працедавці забезпечують заробітчан також житлом, та воно може виявитися не надто комфортабельним.

Нескладно влаштуватися на будівництво й у якості різноробочого. Та за низькокваліфіковану працю і платити будуть набагато менше. – близько 45 тис. грн.

Ще однією популярною спеціальністю для українських заробітчан можна назвати професію стоматолога. Досвідчений спеціаліст може заробляти в цій країні понад 160 тис. грн щомісяця.

Та важливою умовою працевлаштування тут стане знання польської мови. Найчастіше працедавці в оголошеннях акцентують увагу на наявності сертифікату володіння мовою рівнів А1, чи А2. Адже лікарям неодмінно доведеться спілкуватися із пацієнтами, заповнювати низку формулярів та документів.