Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Сегодня, 24 июля, Луна находится в знаке Близнецы. В этот день лучше воздержаться от принятия серьезных решений и заняться своим ментальным здоровьем. Вокруг царит тревожная атмосфера — избежать ссор и стычек поможет своевременная реакция на этапе зарождения конфликта.





♈ Овен

Представители этого знака зодиака сбились с пути и не понимают, куда идти дальше. Жизненная дорога оказалась слишком запутанной, и Овны заблудились в бесконечных вариациях выбора. Как поступить? Как жить дальше? Во что верить? Ответы на эти вопросы таятся в искренних желаниях. Стоит определить, что по-настоящему привлекает и будоражит сердце. Представителям этого знака зодиака нужно сосредоточиться и поставить перед собой грандиозную цель, достижение которой выведет на истинный путь.

Космический совет: не распыляйтесь на бессмысленные вещи, сосредоточитесь на своей цели.

♉ Телец

В последнее время у Тельцов все валится из рук. Они стали тревожными и раздражительными. Точная причина этого у каждого своя, однако общее есть у всех — пока источник негатива не исчезнет, жизнь будет продолжать изобиловать скандалами. Также звезды рекомендуют Тельцам научиться управлять гневом, и не выходить из себя при любом недоразумении. Чтобы избежать ругани, достаточно уважать чужие границы и своевременно заканчивать дискуссии.

Космический совет: не срывайтесь на окружающих, научитесь контролировать свой гнев.

♊ Близнецы

В какой-то момент Близнецы решили отложить все свои дела на завтра. Этот день уже давно наступил, однако проблемы до сих пор не решены. Вероятно, прокрастинация затянула представителей этого знака зодиака затянула их, словно огромное болото. Если прямо сейчас не выйти из ленивого состояния, то есть риск опуститься на дно, подняться с которого без посторонней помощи будет уже невозможно.

Космический совет: настало время разобраться с делами из долгого ящика.

♋ Рак

Дни Раков уже давно перестали отличаться друг от друга. Реальность будто бы превратилась в фильм, просмотренный уже тысячу раз. Такой расклад отрицательно сказывается на ментальном здоровье, но главная проблема представителей этого знака зодиака заключается в неведении. Раки настолько привыкли к такой жизни, что она стала казаться нормальной. Выйти из этого состояния помогут прогулки и времяпровождение с любимыми.

Космический совет: отдохните от рутины и уделите время родным и близким.

♌ Лев

Львы начали игру на грани возможностей. Возникает ощущение, будто кто-то всерьез решил испытать себя. Конкуренция — это хороший стимул, но когда человек все время соревнуется с самим собой, возможно, он пытается обмануть самого себя. Звезды призывают Львов остановиться. Есть риск не достигнуть желаемого в назначенные сроки, что приведет к серьезному удару по самооценке и печальным последствиям.

Космический совет: подумайте, прежде чем решиться на серьезный поступок.

♍ Дева

Общая проблема земных знаков зодиака — это мнительность и недоверие. У Дев эти качества и вовсе доходят до крайностей, ведь они любят досконально контролировать каждое действие близких. Неизвестность пугает, из-за чего возникает чувство уязвимости и слабости. Стоит понять, что такое восприятие не соответствует действительности. Оно лишь мешает вам спокойно жить и развиваться. Иногда нельзя исключить риски, стоит помнить об этом.

Космический совет: пора избавиться от страха перед неизведанным и выйти из зоны комфорта.

♎ Весы

Любовь и романтика определенно делают Весов счастливыми. Однако иногда наслаждение затмевает разум, из-за чего возникает риск пропустить угрозу и позволить партнеру сесть себе на шею. Поддержка любимого человека — это неотъемлемая часть отношений, но стоит учитывать, что помощь должна исходить от обоих партнеров. Вы же часто отдаете больше, чем получаете.

Космический совет: расставьте приоритеты правильно, вы заигрались в спасателя.

♏ Скорпион

Жизнь Скорпионов теперь пестрит яркими красками. Причиной трепетного упоения стала романтика, которая совсем недавно снова ворвалась в жизнь. Однако водные знаки зодиака боятся довериться чувству любви и всегда ожидают подвоха. Конечно, хорошо, когда человек готов к неожиданностям, но в случае Скорпионов — это тревожная мания быть преданным. Откуда развилось такое недоверие? Следует отыскать источник проблемы.

Космический совет: дайте волю чувствам и не блокируйте романтические порывы.

♐ Стрелец

Никому нельзя позволять управлять своей жизнью. Это не только неправильно, но и вредно для собственного счастья. Стрельцы же устали брать ответственность за поступки и решили довериться чужим напутствиям. Правда, это лишь усугубило ситуацию. Теперь представители этого огненного знака зодиака совсем потухли. Все вокруг стало каким-то искусственным и постоянно преследует чувство проживания «не своей» жизни. Пора задуматься, правильный ли выбор был сделан?

Космический совет: вам необходимо побыть в одиночестве и покопаться в себе.

♑ Козерог

Представителям этого знака зодиака в последнее время крупно везет. Правда, Козероги настолько привыкли к неудачам, что уже не верят в свою победу. Нельзя так низко оценивать свои силы. Если однажды вы больно упали, это не должно стать поводом для остановки. Пора поднять самооценку со дна и оглядеться вокруг. Там столько шансов и возможностей, почему же нужно упускать свой звездный час?

Космический совет: хватайтесь за возможность, пока Фортуна не покинула вас.

♒ Водолей

Настроение Водолеев давно не поднималось выше среднего. Вроде, все идет хорошо, но чего-то явно не хватает, правда? Звезды рекомендуют вам порадовать себя. Это могут стать приятные прогулки по любимым местам, поход в ресторан или интересная поездка. Смена обстановки или приобретение новых вещей станет отличной эмоциональной перезагрузкой, которая сейчас необходима Водолеям.

Космический совет: порадуйте себя и устройте день шоппинга, обновки поднимут настроение.

♊ Рыбы

Печаль и уныние стали постоянными спутниками Рыб. Куда делась искрометное настроение, звонкий смех и привычный им энтузиазм? Представители этого знака зодиака будто застыли и превратились в отстраненных сомнамбул. Пора отставить хандру и вывести себя на положительные эмоции. Этого легко можно добиться с помощью творчества. Немного желания, и муза обязательно посетит Рыб, подарив новые ощущения и тягу к жизни.

Космический совет: обратите внимание на свое ментальное здоровье, иначе депрессия настигнет вас.