Астрологи назвали знаки зодіаку, яким не вдається схуднути

На стрункість і зовнішній вигляд впливає багато факторів: генетика, звички, харчування. Однак астрологи переконані, що деяким знакам зодіаку зірки просто не дають стати худими.





Риби

Народженим під цим знаком складно почати щось змінювати у своєму житті – будь то робота, стиль одягу або власну вагу. Рибам часто простіше переконати себе, що можна не вставати зайвий раз на ваги, ніж стійко дотримуватися дієти. А часті зриви і зажори можуть і зовсім привести їх у відчай.

Близнюки

Двоїстість знака говорить сама за себе: складно бути прихильниками ЗСЖ, якщо постійно відволікатися то на одне, то на інше. У підсумку замість підрахунку калорій вони вважають за краще «подумати про це завтра» і просто добре провести час за смачною їжею.

Рак

Стрес – частий супутник в житті Раків. Їм важко змиритися з проблемами на роботі і в особистому житті, а за зайву вагу хочеться не лаяти, а жаліти себе. У підсумку всі проблеми вони часто заїдають смакотою, а потім сумують, коли підраховують зайві кілограми.

Лев

Левам складно відмовити собі в прекрасному. Хоча вони прекрасно слідуєть дієті і займаються спортом, одноманітна і прісна їжа викликає у них огиду. У підсумку любов до делікатесів може сумно позначитися на їх фігурі.

Козеріг

Козероги іноді бувають жертвами звички. Якщо правильне харчування – частина їх життя, то вони будуть старанно дотримуватися дієти на постійно основі. Але якщо вони вважають за краще смачну їжу і вечір на дивані, то складно буває контролювати власну фігуру.