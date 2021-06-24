Что такое защищенные телефоны и чем они отличаются от обычных смартфонов?

Сразу отметим, что мы не будем говорить в контексте информационной защиты. Речь пойдет об усиленных корпусах смартфонов, защищающих телефон вследствие падения с высоты или неосторожного обращения с устройством. Если вы ведете активный образ жизни, любите ходить в походы и увлекаетесь экстремальными видами спорта, то обычный смартфон вряд ли устроит вас по показателям устойчивости к механическим повреждениям. Защищенные телефоны имеют специальный ударопрочный дизайн, значительно продлевающий срок службы смартфона и сохраняющий его в первозданном виде без повреждений экрана, сколов на корпусе и так далее. Мы подготовили пару советов о том, на что обращать внимание при покупке такого телефона. Надеемся, это поможет вам определиться с его моделью.





Общие рекомендации

Соответствие техническим стандартам, предъявляемым к защищенным смартфонам. Корпус телефона обязательно должен иметь поликарбонатный внешний слой и бампер, обеспечивающий защиту от ударов. Не говоря уже про двухслойный экран, так как это само собой разумеющееся.

Большая емкость батареи. Защищенные телефоны очень часто покупают походники и любители активного отдыха на природе, а в условиях без цивилизации нет ничего важнее, чем полный заряд смартфона. В случае чего вы сможете воспользоваться фонариком, вызвать помощь и так далее. Увеличенная емкость аккумулятора — это одна из главных характеристик, на которую мы рекомендуем обращать внимание в первую очередь.

Безопасность использования. Если вы потеряли телефон, нашедший его человек не должен разблокировать смартфон за пару секунд. Не лишним будет персонализировать интерфейс и поставить блокировку, использующую различные методы идентификации владельца.

Хорошая камера — это плюс. В том же походе или во время спуска на сноуборде по горнолыжному склону можно сделать кучу классных кадров, которые пополнят ваш семейный архив.

Возможность установки карты памяти. Эта опция никогда не будет лишней не только для защищенных телефонов, но и для обычных смартфонов.

Обязательно читайте описание смартфона и маркировки производителя, указанные на коробке. Там должна обозначаться степень влагостойкости и защиты от пыли. Также может быть указана защита от падений по стандарту MIL-810, защита от взрывов по стандарту ATEX и тому подобное. Все это проверялось в режиме лабораторных исследований.