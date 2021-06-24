Что такое защищенные телефоны и чем они отличаются от обычных смартфонов?
Сразу отметим, что мы не будем говорить в контексте информационной защиты. Речь пойдет об усиленных корпусах смартфонов, защищающих телефон вследствие падения с высоты или неосторожного обращения с устройством. Если вы ведете активный образ жизни, любите ходить в походы и увлекаетесь экстремальными видами спорта, то обычный смартфон вряд ли устроит вас по показателям устойчивости к механическим повреждениям. Защищенные телефоны имеют специальный ударопрочный дизайн, значительно продлевающий срок службы смартфона и сохраняющий его в первозданном виде без повреждений экрана, сколов на корпусе и так далее. Мы подготовили пару советов о том, на что обращать внимание при покупке такого телефона. Надеемся, это поможет вам определиться с его моделью.
Общие рекомендации
- Соответствие техническим стандартам, предъявляемым к защищенным смартфонам. Корпус телефона обязательно должен иметь поликарбонатный внешний слой и бампер, обеспечивающий защиту от ударов. Не говоря уже про двухслойный экран, так как это само собой разумеющееся.
- Большая емкость батареи. Защищенные телефоны очень часто покупают походники и любители активного отдыха на природе, а в условиях без цивилизации нет ничего важнее, чем полный заряд смартфона. В случае чего вы сможете воспользоваться фонариком, вызвать помощь и так далее. Увеличенная емкость аккумулятора — это одна из главных характеристик, на которую мы рекомендуем обращать внимание в первую очередь.
- Безопасность использования. Если вы потеряли телефон, нашедший его человек не должен разблокировать смартфон за пару секунд. Не лишним будет персонализировать интерфейс и поставить блокировку, использующую различные методы идентификации владельца.
- Хорошая камера — это плюс. В том же походе или во время спуска на сноуборде по горнолыжному склону можно сделать кучу классных кадров, которые пополнят ваш семейный архив.
- Возможность установки карты памяти. Эта опция никогда не будет лишней не только для защищенных телефонов, но и для обычных смартфонов.
Обязательно читайте описание смартфона и маркировки производителя, указанные на коробке. Там должна обозначаться степень влагостойкости и защиты от пыли. Также может быть указана защита от падений по стандарту MIL-810, защита от взрывов по стандарту ATEX и тому подобное. Все это проверялось в режиме лабораторных исследований.
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