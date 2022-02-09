Долар не врятує: яку валюту купувати українцям, щоб не втратити гроші

Зберігати свої заощадження у доларах для українців стало вже справжньою традицією. Однак на тлі різкого зниження курсу «американця», що за минулий тиждень здешевів майже на 1 грн., громадяни почали хвилюватися за свої гроші. Провідні фінансові аналітики країни порадили українцям, яку валюту варто придбати, щоб не втратити свої «кровно зароблені».





Більшість спеціалістів валютного ринку наразі вважають вдалою інвестицією придбання швейцарського франка. Адже у той час, як долар втрачає свої позиції, національна валюта Швейцарії стабільно дорожчає. Додавши її у свій інвестиційний портфель, вкладник зможе застрахувати себе від інфляції та девальвації «зеленого».

Конвертуючи свої заощадження у валюту, не варто забувати і про євро. Друга за популярністю резервна валюта світу зараз також взяла курс на укріплення, тож може збалансувати активи та компенсувати втрати від падіння долара.

Як зазначив провідний аналітик компанії FoboForex Андрій Гойлов, найкраще формувати свій валютний гаманець у наступних пропорціях:

40% – долар США;

40% – євро;

20% – швейцарський франк.

Таким чином навіть здешевшання однієї з валют не спричинить таких значних втрат, як у випадку зберігання всіх заощаджень лише в одній валюті.

Експерт також зауважив, що зберігати гроші у банку потрібно правильно. Кожен вид валюти варто розмістити на окремому рахунку. Сума ж кожного вкладу не повинна перевищувати ліміту Фонду гарантування вкладів. Таким чином можна буде хоча б частково повернути свої втрати від інфляції.

Зазначимо, що курс долара в Україні продовжує знижуватися. Цю тенденцію підтримує постійний надлишок валюти США на Міжбанку. За оцінками експертів валютного ринку, вже до п’ятниці 11 лютого «американець» може втратити близько 0,6 грн та стабілізуватися на рівні 27,7 грн/дол. Тож українцям саме час урізноманітнити свої заощадження іншими стійкими світовими валютами.

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