Відомий астролог дав новий прогноз по війні в Україні

За прогнозами астролога Олексія Кириченка, цього року весна принесе із собою несподіваний поворот у військових діях в Україні. Фахівець вважає, що це буде пов’язано з впливом планети Сатурн, що символізує довгі і важкі битви.

Однак із закінченням періоду затемнень, плани Росії на тривалу війну почнуть втрачати свою актуальність. Прогнозується, що вже до кінця квітня ситуація почне змінюватися. У середині місяця можна очікувати посилення обстрілів і бойових дій.

Навесні російська сторона має намір зробити значні дії в рамках контрнаступу, але астрологічні прогнози свідчать про неможливість здійснення задуманих планів у такому масштабі. Ретроградний рух планети Меркурій вказує на те, що противнику не вдасться втілити всі свої задуми, і йому доведеться змінювати свої стратегії.

У квітні вплив Юпітера й Урана принесе несподівані можливості та рішення для врегулювання військового конфлікту, відкриваючи нові перспективи.

У травні очікується зменшення інтенсивності бомбардувань міст, що стане сигналом для припинення бойових дій і початку нових позитивних справ. Сприятливе поєднання планет Юпітера, Венери, Урана і Сонця влітку обіцяє перспективи євроінтеграційних процесів для України. Гаряча фаза війни, що приносить смерть і небезпеку, піде на спад, що допоможе знайти “формулу миру Зеленського 2.0”.