Пенсіонерам будуть платити по 2 тис. грн на місяць: для кого призначені ці гроші

Українцям почнуть виплачувати новий вид матеріальної допомоги. Про це розповіла міністер соцполітики України Марина Лазебна. Кошти отримають громадяни похилого віку з тимчасово окупованих регіонів або територій, де зараз ведуться активні бойові дії. Щомісяця стареньким платитимуть понад 2 тис. грн.





Допомогу українцям поважного віку надаватимуть Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) спільно із Міністерством соцполітики України. У рамках програми виплат кошти отримають близько 65 тисяч стареньких, що постраждали від війни, проте не мають статусу внутрішньо переміщених осіб.

Допомогу громадяни отримуватимуть цілими родинами протягом 3 місяців, по 2220 грн на одну особу. Як зазначила Лазебна, Мінсоц вже передав до УВКБ ООН список українців поважного віку, які потребують матеріальної допомоги та подали спеціальну заявку через платформу «єПідтримка».

Міністерка зазначила, що у відомстві ретельно перевірили кожного із заявників. Всі вони є реальними людьми, дійсно проживають на небезпечних територіях та відносяться до вразливих категорій населення.

«Ці люди проживають у окупованих та деокупованих областях України, а також у регіонах, де зараз саме ведуться бойові дії. Вони не є переселенцями, однак безперечно постраждали від війни та потребують допомоги… Всі члени родин таких громадян будуть 3 місяці поспіль отримувати виплати на суму 2220 грн», – прокоментувала очільниця Мінсоцполітики.

Нагадаємо, що днями українцям почали виплачувати допомогу за ще однією програмою від ООН. В рамках цієї програм виплати з розмірі 2200 грн отримують неповнолітні громадяни у віці від 14 до 18 років, які змушені були покинути свої домівки через війну. Кошти, які надходять їм допомогою переказу Western Union, підлітки можуть зарахувати на власну карту ПриватБанку. Щоправда для цього юним громадянам перш за все доведеться стати клієнтами державного банку.