В Україні по новому нараховуватимуть пенсії

Змінюються правила розрахунку пенсій, що діяли до війни. Згідно із законом «Про воєнне положення» були внесені зміни до порядку загальнообов’язкового соціального страхування». Також по-новому запрацює калькулятор пенсій.





З початком війни прибутки у населення суттєво знизились, що надалі може негативно відбитися на розрахункові пенсії. Багато хто перейшов на неповний робочий день, чи на 0,5 ставки. Ситуація із безробіттям взагалі є однією із найскладніших. Ті, хто лишився на свої робочих місцях, мають бути захищенні у майбутньому.

Коли громадяни виходитимуть на пенсію, «воєнні» зарплати можуть негативно вплинути на розміри пенсійних виплат. Тому депутати Верховної Ради України вирішили негайно внести зміни до законопроєкту, щоб у майбутньому захистити інтереси українців. Відтак під час воєнного стану розмір занижених заробітних плат не буде враховано.

Мова йде про законопроєкт №7453, у якому йде мова «Про скасовування воєнних зарплат». Він був зареєстрований ще 9.06.2022 р. Вже 16 серпня його було передано на підпис Президенту. З першого вересня почалася розсилка оформленого акту. На голосуванні 293 депутати проголосували «За». «Проти» не виступив ніхто та 1 людина утрималась. Не брали участі у голосуванні 49 осіб.

Що це значить

На прохання громадянина у період звернення для отримання пенсійних виплат у ПФУ при розрахунках розміру пенсії можна не враховувати доходи, що були отримані під час війни. Також виключити із розрахунку можна розмір заробітної платні за 3 місяці до закінчення воєнного стану.

Страховий стаж буде розраховуватись, як і раніше. Жодних змін законодавством непередбачено. Пенсійний фонд враховуватиме відпрацьовані місяці, але не заробітну платню, яку виплачували у цей час.