Робота буде, але зарплати не збільшаться: експерт розповів про майбутнє українського ринку праці

Під час війни у топі будуть робочі спеціальності, як то будівельники та комунальники. Також чимало вакансій очікується в галузі логістики: охоче найматимуть регіональних водіїв та далекобійників. При цьому рівень зарплат навіть у спеціалістів, що користуються попитом, в найближчі кілька років не зміниться.





Таку оцінку рину праці України дав аналітик «Центру біржових технологій» Максим Орищак. Експерт зазначив, що під час війни та після її завершення в країні буде активно розвиватися галузь будівництва. Відбудова і ремонт зруйнованого житла потребуватимуть робочих рук, тож будівельники, плиточники, маляри та різнороби без роботи точно не залишаться.

З тієї ж причини попитом користуватимуться й комунальники. Інфраструктура в регіонах бойових дій та окупованих областях також суттєво постраждала. Комунікації потребують ремонту, а подекуди й заміни. Провести воду та газ потрібно буде й у новозбудоване житло. Тож вакансій для комунальників очікується чимало.

Не втратять своєї популярності галузі промисловості, логістики та торгівлі. Країна буде поступово виходити з економічної кризи й відновлювати виробничі потужності. Перш за все у пригоді стануть спеціалісти обробної промисловості, монтажники, пакувальники товару та вантажники. А для продажу та доставки продукції клієнтам потрібно буде чимало продавців, менеджерів з продажу і водіїв.

Загалом цієї осені структура ринку праці в Україні суттєво не зміниться. Проте Орищак переконаний, що з кожним місяцем популярність робочих спеціальностей зростатиме. Також збережеться стабільний попит на фермерів, фармацевтів та IT-шників.

Разом з тим кадровий аналітик зазначив, що розраховувати на зростання рівня зарплат в найближчі кілька років не варто. Поки економіка України не візьме курс на відродження, на вітчизняних спеціалістів чекає зарплатня, яка буде покривати лише їхні базові витрати. Такі реалії воєнного часу і змінити їх поки що не в нашій владі.