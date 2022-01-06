В Україні збудують місто-курорт біля моря типу Шарм-ель-Шейху

В одеській області збираються збудувати новий курорт, що складе достойну конкуренцію не лише Затоці, а навіть єгипетському Шарм-ель-Шейху. Проект під назвою «Дунайя» планують реалізувати до 2025 року. Відпочинкова зона із десятками готелів та казино обійдеться у 3 мільйони доларів.





Наразі план створення елітного курортного міста вже схвалила Одеська ОДА. Тож будівництво розпочнеться вже у поточному році. «Дунайя» обіцяє стати першим в Україні курортом бізнес-класу. Він являтиме собою 10-кілометрову набережну із готелями, пляжними клубами та казино.

Побудувати «український Шарм-ель-Шейх» збираються на природній косі, що знаходиться між Чорним морем та озером Сасик, поблизу селища Приморське. Більшість курортів цього регіону знаходяться в стані занепаду, а нова зона відпочинку приверне до нього чималу увагу туристів.

Про заплановане будівництво повідомив на своїй сторінці у Facebook Юрій Димчогло, права рука очільника Одеської облдержадміністрації. Він підкреслив, що «Дунайя» вже за кілька років стане головним конкурентом Затоки та Коблево, що наразі користуються шаленою популярністю серед українських туристів. Та й відпочивальників із сусідніх країн неодмінно привабить елітне курортне місто.

«Затока, тримайся! Незабаром Українська Бессарабія, та й уся Східна Європа отримають новий суперсучасний та продуманий відпочинковий центр. Окрім того, місто-курорт стане привабливим об’єктом для інвестицій і створення тисяч нових робочих місць для місцевих жителів», – зазначив чиновник.

Та попри захоплені коментарі політиків та позитивну реакцію з боку місцевого населення, екологи вкрай стурбовані новим туристичним проектом. Адже зона, на якій збираються звести «Дунайя», є абсолютно незайманою. Науковці вважають справжньою жорстокістю намір «закатати у бетон» дівочу чисту природної екосистеми. При тому, що поблизу є принаймні чотири курорти, які знаходяться в жахливому стані та шалено потребують інвестицій.