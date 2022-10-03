Українцям почнуть виплачувати новий вид допомоги: хто може отримати 2200 грн

Українці, які пережили окупацію, зможуть отримати фінансову допомогу від держави. Сума виплати становитиме 2200 грн. Гроші громадянам, що пережили кілька нелегких місяців під гнітом росіян, почнуть видавати вже з 1 грудня.

Про появу нового виду державної виплати для постраждалих від окупації українців розповіла міністерка з питань реінтергації тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Одноразову допомогу в розмірі 2200 грн зможуть отримати мешканці Харківщини, частини Херсонської області та інших звільнених від окупантів міст та сіл України.

Чиновниця зазначила, що крім вказаної виплати, українці на постраждалих від окупації територіях зможуть отримати й інші види фінансової та гуманітарної допомоги. Зокрема на Харківщині і Херсонщині людей пообіцяли забезпечити всім найнеобхіднішим. Йдеться про продукти харчування, засоби особистої гігієни, лікарські препарати, зимовий одяг тощо.

Допомагати людям, яким довелося пережити нелегкі місяці окупації, буде не лише український уряд. Населення звільнених регіонів України цілком може розраховувати на грошову та гуманітарну підтримку від низки міжнародних організацій, які і раніше допомагали українцям.

Нагадаємо, що у Херсонській та Харківській областях, нещодавно запустили пілотний проект з виплати матеріальної допомоги. Українцям, які проживали там під час окупації, видають по 1200 грн. Ця грошова допомога є одноразовою, а отримати її можна у будь якому відділенні Укрпошти.

Крім того, всім херсонським та харківським пенсіонерам, які під час окупації не могли отримати своїх пенсій, Верещук пообіцяла виплатити всі накопичені на пенсійному рахунку кошти. Адже деякі українці похилого віку по півроку не мали доступу до банківських відділень та навіть до банкоматів. Отримати свою пенсію на пошті вони зі зрозумілих причин також не могли. Тож через окупацію ця категорія громадян фактично залишилася без засобів до існування.