Ідеальний збіг: з яким знаком зодіаку у вас буде повна гармонія

Астрологи переконані – другу половинку потрібно обирати саме за знаком зодіаку. Таким чином можна уникнути суперечок, створивши сім’ю з людиною, яка розділяє ваші життєві цінності. То які ж знаки зодіакального кола ідеально підходять одне одному?





Овен

Впертим та енергійним представникам знаку потрібен активний партнер, що не відставатиме від їхнього життєвого темпу. Овну варто звернути увагу на Близнюків, Овна, Водолія та Стрільця.

Телець

Романтичні й самовпевнені Тільці люблять почувати себе особливими. Такі емоції їм можуть подарувати лише Раки, Діви, Риби та Козероги.

Близнюки

Близнюки в стосунках люблять інтригу. Вони бажають, щоб партнер кожного дня викликав у них свіжі емоції. Представникам знаку підійдуть Леви, Водолії, Овни та Терези.

Рак

Уродженці знаку дуже чуйні. Цю ж саму рису вони шукатимуть і у партнері. Раку варто обрати у пару Тільця, Діву, Риб чи Скорпіона.

Лев

Сильних і впевнених у собі Левів приваблюють загадкові особистості. А це найчастіше Овни, Терези, Стрільці чи Близнюки.

Діва

Доволі пасивні за своєю природою Діви шукають у коханому свою повну протилежність. Цілеспрямований та амбітний партнер стане ідеальним для сором’язливої Діви. Обирати варто поміж Скорпіонами, Козерогами, Тільцями та Раками.

Терези

Терези дуже вимогливі до коханої людини. Задовольнити їх високі стандарти можуть лише Водолії, Близнюки, Леви і Стрільці.

Скорпіон

Скорпіони шукають глибоких і пристрасних почуттів, які їм можуть дати Овни, Козероги, Раки, або ж Діви.

Стрілець

Ідеальною парою для незалежного Стрільця стане людина, абсолютно не схильна до ревнощів. Наприклад: Овен, Водолій, Лев чи Терези.

Козеріг

Козеріг шукає перш за все надійного партнера. Йому варто обрати собі у пару Тільця, Риб, Діву чи Скорпіона.

Водолій

Ще один надзвичайно вимогливий до другої половинки знак. Водолію зможе вгодити лише Овен, Стрілець, Близнюки та Терези.

Риби

Творчі і мрійливі Риби шукають партнерів, схожих на себе самих. Ідеальним коханим для представника знаку стане Рак, Скорпіон, Тілець чи Козеріг.