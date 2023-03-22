Висока зарплатня без вищої освіти: хто в Україні заробляє від 30 тис. грн

00В Україні можна заробляти понад 30 тис. грн не маючи вищої освіти. Зокрема високо цінується робота таких спеціалістів, як водії-далекобійники, маляри, тонувальники автомобілів та автомеханіки. Їх зарплати часом сягають навіть 40-50 тис. грн на місяць.

Такими даними поділився один з найбільших кадрових порталів України Work.ua. При цьому спеціалісти ресурсу зауважили, що значний вплив на зарплату працівників має їх кваліфікація та досвід роботи. До того ж платня за ту саму роботу у великих мегаполісах та маленьких містечках може суттєво відрізнятися.

Водій вантажівки чи бензовозу може розраховувати на дохід у 50 тис. грн в місяць. Такі вакансії пропонують компанії, що займаються оптовою торгівлею та логістикою, а також мережі АЗС. Вимог у роботодавців небагато: водій повинен мати не менше 1 року досвіду на аналогічній роботі. При цьому йому пропонують офіційне працевлаштування з оплатою в середньому 4 грн за 1 км. А оскільки в місяць працівник встигає проїхати близько 13 тис. км, то й зарплата виходить доволі висока.

Тонувальник машин в місяць може заробляти до 45 тис. грн. Щоправда без досвіду влаштуватись на таку роботу не вийде. Роботодавці навіть не розглядатимуть кандидатів, які мають за плечима менше 1 року стажу. У обов’язки тонувальника входить власне тонування та розтонування скла, а також його укріплення, захист і зняття плівок.

Маляр МДФ-фасадів заробляє в середньому 40 тис. грн на місяць. Маючи досвід роботи маляром по дереву та навики користування пульверизатором, отримати таку роботу нескладно. До обов’язків маляра входить якісне нанесення фарби на фасади. До речі більшість роботодавців пропонують офіційне працевлаштування.

Автомеханіки можуть отримувати до 30 тис. грн на місяць. Однак вимоги до досвіду роботи в цій професії вищі – від 2 років. Спеціаліст повинен виконувати діагностику та власне ремонт автомобілів. Конкретний розмір його зарплатні залежить від кількості відпрацьованих годин та обсягу виконаної роботи. Тобто, щоб заробляти більше, краще влаштовуватися на популярну СТО, у якої багато клієнтів.