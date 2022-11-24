Астрологи назвали «найдорочих» жінок: їх кавалерам не позаздриш

Красиві залицяння чоловіків подобаються усім без вийнятку жінкам. Та деякі представниці слабкої статі вважають, що уваги та красивих слів недостатньо. Вони обожнюють дорогі подарунки, а інколи навіть вимагають їх від претендентів на своє серце.

Астрологи помітили певну закономірність. Жінки, які люблять, коли на них витрачають великі суми грошей, зазвичай є представницями одного з п’яти знаків зодіаку. Тож якщо фінансове становище кавалера залишає бажати кращого, на таких дівчат йому краще навіть не дивитися.

Скорпіон

Народжені під цим сузір’ям жінки люблять радувати себе походами в салон краси, манікюром та іншими приємними процедурами. Всі ці маленькі радощі на їх думку повинен оплачувати чоловік. Адже саме для нього жінка-Скорпіон «наводить марафет». Якщо ж одного разу кавалер відмовиться профінансувати її витрати, дівчина цього знаку ще довго буде звинувачувати його у скнарстві.

Тілець

Тільці люблять дорогі подарунку і ніколи не забудуть того, хто на день народження презентував їм дешеву дрібничку. Представниці цього знаку впевнені, що варті всіх скарбів світу. Найкращим подарунком вони вважають золоті прикраси і ніколи не вийдуть за чоловіка, який не матиме на них грошей.

Терези

Дівчата-Терези дуже витончені. Вони люблять антикваріат та вінтажні речі. Чоловік, який засипле представниць знаку такими вишуканими подарунками, неодмінно отримає їх серце.

Лев

Леви також не проти цінних презентів і завжди з радістю їх приймають. Але кінцевою метою дівчат цього знаку є контроль над усіма статками коханого.

Риби

Дівчата-Риби в питанні грошей дуже схожі на Левів. Представниці цього знаку вимагатимуть, аби коханий віддав їм геть усе, що має. Це саме ті дружини які забирають всю зарплатню свого чоловіка і одноособово розпоряджаються домашніми фінансами.