Названа найбезпечніша вакцина від COVID-19 для вагітних

За даними міжнародних досліджень, вагітні жінки, особливо у другий-третій триместр вагітності, можуть тяжко переносити Covid-19. Причому ризик серйозного перебігу хвороби підвищується за наявності супутніх захворювань чи надмірної ваги, повідомляє МОЗ.





“Вагітність може бути тимчасовим протипоказанням для вакцинації . Але тільки для тих вакцин, які вказують на те, що вагітність є протипоказанням. Це вакцини AstraZeneca і CoronaVac . Для вакцини Pfizer рішення про вакцинацію вагітної віддається на розсуд акушера-гінеколога, що веде жінку. Після оцінки супутніх станів вагітної, вивчення її імунітету, отримання іншої інформації про перебіг вагітності приймається рішення про використання вакцини та про вакцинацію вагітної. Для цього зараз використовується лише одна вакцина – Pfizer ”, – пояснив головний санлікар Ігор Кузін.

Згідно з клінічним дослідженням, вакцина Pfizer була протестована повною мірою. У дослідженні брали участь також вагітні жінки або вагітні протягом дослідження. Тому безпека та ефективність вакцини Pfizer для вагітних підтверджена на практиці.

В офіційних роз’ясненнях звертається увага лікарів на те, що потрібно проводити відповідну оцінку та надавати вагітним всю необхідну інформацію про ризик коронавірусної інфекції під час вагітності, до чого це може призвести і до можливих переваг вакцинації.