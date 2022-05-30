Овочі «на вагу золота»: як дорого українцям обійдеться цьогорічний урожай городини

В Україні цього року очікується стрибок цін на овочі. В порівнянні із 2021 роком їх вартість зросте на щонайменше на 15%. Найдорожче українцям обійдуться теплолюбні культури, зокрема солодкий перець та баштанні.





Насправді підвищення рівня цін на городину українці вже встигли відчути на прикладі ранніх культур. Справа в тому, що молоді овочі в Україну зазвичай завозили з Туреччини морем. Та наразі через війну порти закриті. Усі експортні продукти доводиться доставляти через західні кордони, а це значно складніше і головне дорожче.

На думку аналітика з Українського клубу аграрного бізнесу Світлани Литвин, ціни на овочі пізнього урожаю також суттєво зростуть. Та цього разу причиною буде зовсім не ускладнена логістика, а відсутність доступу до важливих для України посівних площ. Деякі види овочів, зокрема теплолюбні сорти, традиційно вирощували на Херсонщині та у Запорізькій області. Зараз же через окупацію українці не зможуть отримати урожай з південних регіонів.

При цьому експертка зауважила, що дефіциту овочів в Україні не буде. Адже частину «південних культур» українські фермери вже висадили в інших областях, щоб принаймні частково компенсувати їх нестачу. Щоправда червоний перець, гарбузи, кавуни та дині все ж неприємно здивують українців своїми цінами.

Значно підвищиться і вартість тепличних овочів, зокрема огірків та помідорів. Здорожчання енергоносіїв значно збільшило затрати на їх вирощування. Не кажучи вже про добрива, ціни на які зараз б’ють всі рекорди.

Варто зазначити, що в умовах війни вартість овочів цілком могла б зрости навіть удвічі. Та завдяки тому, що в Україні традиційно велика частка городини походить із присадибних ділянок, вдалося уникнути як захмарних цін на овочі, так і їх дефіциту.