Названо найнадійніші роздрібні банки України: хто увійшов у топ-5

Видання «Фокус» опублікувало рейтинг «ТОП 25 надійних банків України – 2026». Дослідження показує, які роздрібні банки найкраще пройшли оцінювання за фінансовою стійкістю, ліквідністю, якістю активів, прибутковістю та рівнем довіри клієнтів.

До рейтингу потрапили банки з чистими активами понад 10 млрд грн, депозитами фізичних осіб понад 2 млрд грн і позитивним власним капіталом. Станом на 1 січня 2026 року цим вимогам відповідали 27 установ із 60 платоспроможних банків, що працювали в Україні. Корпоративні банки, які не обслуговують роздрібних клієнтів, до списку не включали.

Хто очолив рейтинг

Перше місце у рейтингу посів Кредобанк. За даними «Фокусу», станом на 1 січня 2026 року власний капітал банку становив 8,52 млрд грн, прибуток — 1,61 млрд грн, кошти фізичних осіб — 22,59 млрд грн, кредити фізичним особам — 1,21 млрд грн, а кредити юридичним особам — 14 млрд грн.

Другу позицію зайняв Укрсиббанк. Його власний капітал становив 27,17 млрд грн, прибуток — 5,80 млрд грн, кошти фізичних осіб — 56,29 млрд грн. Банк також мав 3,67 млрд грн кредитів фізичним особам і 19,76 млрд грн кредитів юридичним особам.

На третьому місці опинився Креді Агріколь Банк. Його власний капітал на початок 2026 року становив 18,29 млрд грн, прибуток — 5,19 млрд грн, кошти фізичних осіб — 25,12 млрд грн. Обсяг кредитів фізичним особам сягав 5,31 млрд грн, а юридичним особам — 29,65 млрд грн.

Четверте місце посів Укргазбанк. За даними рейтингу, його власний капітал становив 20,42 млрд грн, прибуток — 4,87 млрд грн, кошти фізичних осіб — 38,03 млрд грн. Кредити фізичним особам становили 10,73 млрд грн, а юридичним особам — 80,72 млрд грн.

П’ятірку лідерів замкнув Ощадбанк. Він мав найбільші показники серед топ-5 за окремими абсолютними параметрами: власний капітал — 47,35 млрд грн, прибуток — 16,63 млрд грн, кошти фізичних осіб — 229,37 млрд грн, кредити фізичним особам — 26,62 млрд грн, а кредити юридичним особам — 101,57 млрд грн.

Як рахували надійність банків

Оцінювання проводили за 10 показниками, об’єднаними у п’ять блоків. Найбільшу вагу мала достатність капіталу — 29%. Вона показує, наскільки банк має запас міцності для покриття ризиків.

Другий за значенням блок — ліквідність і фондування з вагою 24%. Тут враховували здатність банку вчасно виконувати зобов’язання перед клієнтами, зокрема через показник LCR, частку коштів на вимогу та строкових депозитів.

Ще 22% ваги припадало на довіру та системну вагомість. Цей блок враховував структуру власності банку, тип акціонерів і належність до системно важливих установ. Також до методики увійшли операційна стійкість із вагою 15% та якість активів із вагою 10%.

Окремо у дослідженні зазначено, що банківський сектор України завершив 2025 рік із рекордним чистим прибутком — 126,8 млрд грн, що на 39,4% більше, ніж у 2024 році. Водночас банки продовжують працювати в умовах воєнних ризиків, високих ставок і підвищених вимог до капіталу.

Такий рейтинг не є гарантією відсутності ризиків, але дає клієнтам орієнтир для порівняння банків за відкритими фінансовими показниками. Особливо це важливо для тих, хто обирає банк для депозиту, зарплатного рахунку або довгострокового обслуговування.