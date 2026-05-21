Новий Amazfit Bip Max допоможе схуднути: годинник сам підбирає тренування

Amazfit представила смартгодинник Bip Max, який орієнтований на користувачів, що хочуть більше рухатися, контролювати активність і поступово знижувати вагу. Головною особливістю моделі стала функція Zepp Coach — персональний цифровий тренер, який підбирає план занять залежно від рівня підготовки та фізичного стану користувача.

Годинник не просто рахує кроки чи калорії. Він аналізує навантаження, відновлення та загальну активність, після чого може радити, коли тренуватися, а коли краще зробити паузу. Такий підхід має допомогти уникати перевтоми й поступово формувати стабільну звичку до руху.

Як годинник допомагає худнути

Amazfit Bip Max підтримує понад 150 спортивних режимів — від ходьби й бігу до силових тренувань та активностей на свіжому повітрі. Це дозволяє підібрати навантаження під різний рівень підготовки: як для новачків, так і для тих, хто вже регулярно займається спортом.

Zepp Coach формує персональні рекомендації та допомагає планувати тренування. Наприклад, якщо користувач давно не займався, система може запропонувати легший старт. Якщо ж організм перевтомлений, годинник порадить відпочинок або менш інтенсивне заняття.

Для схуднення це важливо, адже результат зазвичай дає не разове виснажливе тренування, а регулярна активність. Смартгодинник допомагає відстежувати прогрес, контролювати навантаження й не випадати з режиму.

Екран, GPS і автономність

Amazfit Bip Max отримав великий 2,07-дюймовий AMOLED-дисплей із яскравістю до 3000 ніт. Завдяки цьому дані тренувань мають добре читатися навіть на вулиці під сонцем.

Годинник також підтримує GPS та офлайн-мапи, тому під час пробіжок або прогулянок можна не брати смартфон із собою. На пристрій можна завантажувати музику й подкасти, що зручно для тренувань без телефона.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 550 мА·год. Виробник заявляє до 20 днів роботи у звичайному режимі або до 10 днів при активнішому використанні. Годинник працює на Zepp OS 5.0.

Amazfit Bip Max виглядає як варіант для тих, хто хоче почати худнути без складних фітнес-програм і дорогих тренерів. Він не зробить роботу замість користувача, але може допомогти з головним — регулярністю, контролем активності та поступовим збільшенням навантаження.