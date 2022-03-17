Українцям назвали обмеження по зняттю готівки та обміну валюти

З першого дня воєнних дій в Україні Національний банк впровадив низку змін у фінансовому секторі. Зокрема регулятор обмежив обіг іноземної валюти та встановив ліміти на зняття готівки з рахунків громадян. Детальніше про нові правила розповіли у прес-службі НБУ.





Зняття готівки

Знімати гроші нацбанк дозволив у сумі не більшій за 100 тис грн на добу. Щоправда отримати таку кількість готівки за одну операцію можна лише у касі банку. Що ж стосується банкоматів, то більшість фінустанов має певні ліміти на суму готівки, яку можна зняти за одну операцію. Наприклад у державному ПриватБанку такий ліміт становить 20 ти грн для «рідних» карток, та 10 тис грн для карт інших банків. Щоправда вже через три години операцію зняття готівки можна повторити.

Отримати кошти з валютного рахунку у доларах чи євро також можна лише в обмеженій кількості. Сума валюти не повинна бути більшою за 30 тис грн в еквіваленті.

Винятком з правил є громадяни, що проживають в найнебезпечніших регіонах країни, а саме в областях, яким загрожує окупація. Їм дозволяється знімати зі своїх рахунків будь-які суми як в національній, так і в іноземній валютах.

Обмін валют

Що стосується придбання іноземної валюти, то його Нацбанк на час дії воєнного стану заборонив повністю. Валюту українці можуть лише продавати, причому в необмеженій кількості. Проводити цю операцію громадянам дозволяється будь-яким зручним способом: у відділенні банку, обміннику, поштовому відділенні, або ж онлайн за допомогою мобільного банкінгу.

Заборона придбання валюти не поширюється на регіони, що знаходяться під прямою загрозою окупації. У «гарячих» областях, як то Харків, Херсон, Миколаїв, Чернігів, Суми купувати долари та євро дозволено у будь-якій кількості.

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