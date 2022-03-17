Названа сума, яку українці можуть зняти при непрацюючому банкоматі

Після впровадження в Україні воєнного стану зняти гроші з картки стало набагато складніше. Найбільша проблема з отриманням готівки у регіонах країни, де ведуться активні бойові дії. Працівникам банку складно доїхати до деяких банкоматів через небезпеку обстрілу. Тож у банківських апаратах все частіше закінчується готівка й люди просто не в змозі зняти свої гроші.





Та навіть якщо вам не вдалося отримати кошти в банкоматі, не варто засмучуватися. Провідні торгові мережі країни за сприяння Нацбанку почали надавати послугу видачі готівки на касі. Зняти таким способом можна до 6 тис грн за одну покупку.

Наразі сервіс є доступним у більшості супермаркетів, аптек та АЗС країни. Зокрема готівку на касі видають у торгових точках мережі Сільпо, АТБ, Епіцентр, Ашан, Novus, Фора, Trash!, Аптеках АНЦ, 911, Біла ромашка, Копійка, АЗС WOG, ОККО, Укрнафта та багатьох інших. Щоправда на касах самообслуговування у супермаркетах Novus готівкою можна отримати лише 1 тис грн, а в магазинах мережі Trash! – не більше 500 грн.

Процедура отримання готівки надзвичайно проста. Розраховуючись за покупки потрібно лише попередити касира, що ви бажаєте зняти зі своєї карти певну суму готівки. Касир виб’є на терміналі вказану суму разом із вартістю обраного вами товару. Після оплати рахунку картою, решту продавець видасть вам із каси готівкою. Цей алгоритм дій є однаковим для всіх закладів торгівлі, що пропонують дану послугу.

Отримати гроші на касі можна з платіжної карти будь якого банку, що працює із системами Visa чи MasterCard.

Згідно з законом України продавець не може відмовити клієнту, що здійснює покупку, у видачі готівки. Єдиним винятком є відсутність у касі необхідної суми коштів.

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