Стало известно, что будет с деньгами украинцев, если что-нибудь случится с Приватом или Ощадом

В Украине во время действия военного положения и еще через три месяца после его завершения гражданам будет гарантировано 100% возвращение их банковских вкладов. Если в течение указанного времени любой украинский банк обанкротится или будет лишен лицензии, его клиентам будут возвращены средства в полном объеме.





Об этом сообщила Светлана Рекрут, глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Она также подчеркнула, что соответствующие изменения в законодательство были внесены еще больше месяца назад. Новые правила вступили в силу 13 апреля текущего года.

Руководитель ФГВФЛ отметила, данное решение крайне важно и свидетельствует о стабильности и контролируемости ситуации в стране. Ведь если бы этой стабильности не было, реализовать такую идею было бы просто не реально.

Светлана Рекрут рассказала, что Украина – далеко не первое государство, применяющее такой финансово-политический инструмент. В частности, ведущие страны мира во время кредитного кризиса 2008 года также внедряли систему 100% возврата вкладов. Ирландия, Исландия, Дания и Германия в течение длительного периода (до 2 лет) выступали гарантами целостности сбережений своих граждан. Так что эта система давно не нова, а ее эффективность – доказанный факт.

Также глава Фонда гарантирования успокоила украинцев, заверив их, что никакого банкопада на этот раз не будет. С 2014 года, когда Россия впервые напала на Украину, отечественная финансовая система существенно изменилась. Она стала гораздо крепче и способна выдержать такое потрясение, как война.

Конечно же, у банков сейчас существуют определенные проблемы с предоставленными ранее кредитами. Большое количество клиентов не имеют возможности вернуть средства, поэтому финучреждения терпят убытки. Например, ПриватБанк уже по состоянию на март признал свои потери в размере почти 400 миллионов гривен. Однако Светлана Рекрут отметила, что такие потери ликвидности крупных банков как Приват или Ощад не угрожают. С кредитами разбираться будем уже после победы. Сейчас это совсем не ко времени.