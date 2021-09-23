Українцям вирішили перерахувати пенсії: підвищення більше 1000 гривень

У кого з вітчизняних пенсіонерів зросте сума виплат?





У наступному 2022 році в Україні підвищать мінімальну пенсію до 2093 грн. Наразі ж вона складає 1934 грн, тож суму виплат фактично підвищать на 159 грн. Тим часом зміни, що відбудуться із максимальною пенсійною ставкою, будуть значно суттєвішими. Верхня межа пенсій для громадян похилого віку сягне 20 930 грн, тобто збільшиться аж на 1590 грн.

Про очікувані перерахунки пенсій йдеться у проекті держбюджету (законопроект №6000) на 2022 рік. Збільшення суми мінімальних виплат для громадян на заслуженому відпочинку пов’язане із підвищенням прожиткового мінімуму, яке в уряді запланували на липень та грудень. Відповідно зросте й максимальна пенсія.

Як відбуватиметься перерахунок мінімальної пенсії:

у липні – підвищення виплат з 1934 грн до 2027 грн;

у грудні – підвищення мінімалки з 2027 грн до 2093 грн;

Українцям, що отримують максимальну пенсію звісно пощастило більше. Для них сума виплат зросте на понад півтори тисячі гривень.

Та пенсіонерів, що можуть розраховувати не максимальну ставку в країні не так вже й багато. Адже щоб отримувати пенсію у 20 тисяч грн, зарплата громадянина до виходу на заслужений відпочинок повинна складати близько 60 тисяч грн. Позатим обов’язковим є і офіційний стаж принаймні 35 років.

Найбільше претендентів на високу пенсію в Україні серед суддів. У першу чергу це пов’язано із тим, що для служителів Феміди виплати після виходу у відставку нараховуються за зовсім іншою формулою. На відміну від простих українців, їхня пенсія може складати навіть 80% від зарплатні. А перерахунок пенсій колишнім суддям відбувається водночас із перерахунком заробітних плат їхнім молодшим колегам.

Не зважаючи на незначну частку забезпечених пенсіонерів, більшість українців похилого віку отримують доволі скромні виплати. За офіційними даними Пенсійного фонду України, майже 12 мільйонів вітчизняних пенсіонерів отримують менше 3 тисяч гривень щомісяця.