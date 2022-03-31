Ціни на б/в автомобілі в Україні зрівняються з європейськими вже цього місяця

З 1 квітня українці можуть завозити автомобілі та інші транспортні засоби з-за кордону, не сплачуючи на митниці ані копійки. Згідно з прийнятим парламентарями законопроектом №7190 акциз та інші податки, що стягуються в процесі розмитнення, на час війни скасовуються. Тож автомобілі з Європи українцям тепер будуть обходитися не дорожче, аніж самим європейцям.





До переліку авто, що не підлягатимуть оподаткуванню на кордоні, входять:

легкові транспортні засоби;

вантажні авто;

автомобільні кузови;

напівпричепи та причепи;

пасажирський транспорт, розрахований більш ніж на 10 осіб;

мотоцикли.

Кого торкнуться нові правила

На думку одного з авторів документу, голови профільного парламентського комітету Данила Гетманцева, скасування плати за розмитнення в першу чергу допоможе громадянам, які внаслідок військових дій втратили власну машину. Таких автовласників в Україні зараз десятки, а можливо навіть сотні тисяч. Тож тимчасове пом’якшення митного законодавства дозволить їм за розумні кошти придбати собі новий транспортний засіб.

Стануть в пригоді нововведення й малому та середньому бізнесу. Адже для злагодженого товарообігу та збереження логістичних ланцюжків підприємцям вкрай необхідний транспорт.

Загалом же, закон про «нульове розмитнення» діятиме для всіх фізичних осіб, що є громадянами України, й дозволить їм зекономити ледь не половину вартості придбаного за кордоном автомобіля.

Скільки тепер коштуватиме вживана іномарка

Оскільки ПДВ, мито та акциз на авто українцям сплачувати не доведеться, кінцева вартість б/в автомобіля з Європи значно знизиться. До прикладу за ввезення Volkswagen Golf 2008 року з дизельним двигуном скажімо 1,9 літра раніше потрібно було заплатити близько 3 тис євро. При цьому ціна самої машини становить 2-3 тис євро.

Звісно ж митний збір напряму залежить від фактичної ціни транспортного засобу, а акцизний податок – від його віку та об’єму двигуна. Однак економія в будь-якому випадку складатиме щонайменше 40%, а часом навіть більше 50% від довоєнної вартості іномарки.

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