В “Слузі Народу” назвали категорію чоловіків, які скоро автоматично втратять відстрочку

Після прийняття переглянутого закону про мобілізацію студенти, які вирішили здобуту другу вищу освіту, автоматично втратять відстрочку від мобілізації та після проходження ВЛК підуть до війська.

Про це в ефірі Novyny.LIVE розповіла Юлія Гришина, народна депутатка від партії “Слуга народу”.

Вона зазначила, що хоча поправки також торкнуться аспірантів, очікується, що їхні права на відстрочку будуть збережені.

Гришина наголосила на необхідності внесення змін до закону, щоб вирішити проблему осіб, які вступають до університетів, щоб уникнути військової служби.

“Захист системи освіти завжди був моїм пріоритетом, але як законодавець я маю враховувати національну перспективу, навіть якщо це суперечить моєму бажанню захистити кожного. Це включає в себе продумане та ефективне вирішення проблем заочної освіти, визнаючи, що прямі заборони можуть бути спрощеними та нерозумними”, – зауважила вона.

Чинне законодавство дозволяє студентам другої вищої освіти мати відстрочку від військової служби, але це зміниться, коли нове законодавство буде впроваджено.

Пані Гришина також роз’яснила запропоновані правила для аспірантів.

“Наші колеги з оборонного комітету ретельно вивчили це питання і попередньо вирішили дозволити аспірантам відстрочку від мобілізації, незалежно від того, чи їхнє навчання фінансується державою, чи вони навчаються за власний кошт. Хоча це рішення не є остаточним, воно заслуговує на підтримку”, – підсумував народний депутат.