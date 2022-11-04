Чи будуть безробітних українців змушувати до громадських робіт: у Мінекономіки відповіли

Безробітних українців не будуть змушувати приєднатися до «Армії відновлення» та виконувати суспільно-корисну роботу. Громадяни самі будуть вирішувати свою долю і зможуть легко відмовитися від пропозиції Центру зайнятості.

Про це днями повідомили у Міністерстві економіки України. Зокрема у відомстві уточнили, що особі, яка реєструється в Центрі зайнятості, протягом перших 30 днів намагаються знайти роботу за спеціальністю. Якщо за цей термін працевлаштувати безробітного громаднина так і не вдалося, йому пропонують приєднатися до відновлення країни та приступити до виконання суспільно-корисних робіт. За таку роботу будуть платити мінімальну зарплатню в розмірі 6 700 грн. А це значно більше, ніж допомога по безробіттю.

Проте українці можуть і не погодитися на цю пропозицію. Адже завдання, які вони будуть виконувати у «Армії відновлення», найімовірніше не відповідатимуть їх спеціальності. Це буде робота, яка потребує первинної професійної підготовки, наприклад розбір завалів, прибирання вулиць, облаштування бомбосховищ тощо. Тож українці, які не хочуть виконувати такі роботи, мають право від них відмовитися.

В Мінекономіки також зазначили, що кількість безробітних в Україні зараз складає понад 250 тис. осіб. І це тільки ті, хто зареєстрований у центрах зайнятості. Тим часом для робіт з відновлення України потрібно значно менше людей. Тож деяким безробітним можуть і не запропонувати приєднатися до «Армії відновлення». Зокрема не будуть залучати до громадських робіт українців, які за медичними показаннями не можуть виконувати тяжку фізичну роботу.

Нагадаємо, що програма із залучення безробітних українців до суспільно-корисних робіт вже запроваджена у Чернігівській та Сумській областях. Зокрема на Чернігівщині до «Армії відновлення» вдалося залучити 78 осіб, а на Сумщині – понад 400 осіб. Наразі ініціативу активно впроваджують й у інших регіонах України.