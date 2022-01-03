Нові перевірки від Податкової служби України: за що доведеться звітувати вже у вересні 2022 року

У вересні поточного року Податкова служба України планує посилити контроль за прибутками громадян. Для цього будуть використовуватися непрямі методи.





Наприклад, українець кілька років тому за тіньові заробітки, з яких не були сплачені податки, купив квартиру. Тепер він хоче її продати. При сплаті податку з угоди контролюючий орган може поцікавитися, за які кошти цю нерухомість придбано. Якщо продавець не може точно відповісти на запитання, де він взяв гроші на придбання цієї квартири або не пред’являє декларації про амністію, йому доведеться додатково сплатити податок на витрати.

Те саме стосується будь-якого іншого майна. Наприклад, за рахунок своїх “лівих доходів” або накопичень ви вирішуєте придбати автомобіль, але при цьому не можете точно сказати, звідки у вас необхідна сума, доведеться додати до ціни ще 19,5% податку.

Якщо ви вирішите обдурити “податківців” і розповісти, що накопичували на машину 10 або навіть 20 років, їм не важко це перевірити. Усі дані про легальні доходи громадян зберігаються у єдиній базі з 1995 року. Фахівці можуть просто порахувати, скільки ви заробили за цей період та скільки збираєтеся витратити. При розбіжності цих сум додаткового податку уникнути не вдасться.

Тепер громадяни України не зможуть просто прийти до банку та відкрити рахунок. Потрібно буде заповнити спеціальну анкету. У ній зібрано цілу низку питань, аж до таких: “навіщо відкривається даний рахунок, звідки гроші, які ви збираєтеся на нього покласти, які трансакції ви очікуєте?”. На кожний прихід і витрати треба буде відповідати: що це за гроші, звідки вони прийшли або на що витрачені.

Таким чином, Податкова державна служба збирається вивести з тіні всі заробітки громадян і за рахунок податків поповнити скарбницю.