Какая еда ежедневно убивает человека? Диетологи назвали ТОП-3 опаснейших продуктов питания

Еда убивает, и может это делать очень медленно или быстро. Некоторые продукты питания отравляют жизнь и могут спровоцировать ужасные болезни, например, онкологию. Как быть человеку, когда вокруг него столько опасностей? Что нельзя есть и как сделать еду лекарством, а не ядом рассказали диетологи.





Токсины в еде — топ опаснейших продуктов для человеческого здоровья

Нет на 100% полезных продуктов питания, но и нет на 100% вредных. Однако есть те, в которых вред значительно выше, чем польза. На первом месте конечно «алкоголь». Это опасный токсин, от которого лучше отказаться. Американский институт рака провел исследования, и вот какие результаты:

алкоголь вызывает онкологию;

этил укорачивает продолжительность жизни;

токсин отравляет здоровье.

Стоит ли состояние алкогольного опьянения таких рисков? Конечно же нет, но людей это не останавливает.

Обработанное мясо — еще один убийца. Да, оказалось, что колбаса, сосиски, вяленное мясо — это канцерогены первой группы. Регулярное употребление таких продуктов вызывает рак. Если каждый день съедать всего лишь по 50 граммов обработанного мяса, то риск возникновения рака толстой кишки увеличивается на 16%.

Также эти продукты приводят к ухудшению здоровья, а именно:

повышает кровеносное давление;

болезни сердца;

проблемы с легкими.

И замыкает тройку лидеров — лимонад и прочие сахаросодержащие напитки. Регулярный их прием повышает риск ранней смерти на 21 %.

Но от чего действительно жутко, так это от того, что все эти продукты можно встретить на праздничном столе украинцев. И культура эта остается неизменной уже много лет. Поэтому ученые и диетологи рекомендуют побольше овощей, рыбы на столах, и конечно же никакого алкоголя. Да, такой банкет выглядит менее аппетитно, но гарантированно продлит жизнь.