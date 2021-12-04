Какая еда ежедневно убивает человека? Диетологи назвали ТОП-3 опаснейших продуктов питания
Еда убивает, и может это делать очень медленно или быстро. Некоторые продукты питания отравляют жизнь и могут спровоцировать ужасные болезни, например, онкологию. Как быть человеку, когда вокруг него столько опасностей? Что нельзя есть и как сделать еду лекарством, а не ядом рассказали диетологи.
Токсины в еде — топ опаснейших продуктов для человеческого здоровья
Нет на 100% полезных продуктов питания, но и нет на 100% вредных. Однако есть те, в которых вред значительно выше, чем польза. На первом месте конечно «алкоголь». Это опасный токсин, от которого лучше отказаться. Американский институт рака провел исследования, и вот какие результаты:
- алкоголь вызывает онкологию;
- этил укорачивает продолжительность жизни;
- токсин отравляет здоровье.
Стоит ли состояние алкогольного опьянения таких рисков? Конечно же нет, но людей это не останавливает.
Обработанное мясо — еще один убийца. Да, оказалось, что колбаса, сосиски, вяленное мясо — это канцерогены первой группы. Регулярное употребление таких продуктов вызывает рак. Если каждый день съедать всего лишь по 50 граммов обработанного мяса, то риск возникновения рака толстой кишки увеличивается на 16%.
Также эти продукты приводят к ухудшению здоровья, а именно:
- повышает кровеносное давление;
- болезни сердца;
- проблемы с легкими.
И замыкает тройку лидеров — лимонад и прочие сахаросодержащие напитки. Регулярный их прием повышает риск ранней смерти на 21 %.
Но от чего действительно жутко, так это от того, что все эти продукты можно встретить на праздничном столе украинцев. И культура эта остается неизменной уже много лет. Поэтому ученые и диетологи рекомендуют побольше овощей, рыбы на столах, и конечно же никакого алкоголя. Да, такой банкет выглядит менее аппетитно, но гарантированно продлит жизнь.
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