Чи загрожують Україні ракетні обстріли на Новий рік: прогноз Данілова

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов не видкидає загрозу масштаброго обстрілу території України напередодні Нового року. Про це він днями розповів у ефірі телемарафону «Єдині новини». Чиновник порадив українцям не втрачати пильності та пам’ятати про підступного сусіда, від якого можна очікувати будь-чого.

Данілов також зазначив, що попри бажання здійснити чергову атаку по українській енергетичній інфраструктурі, росії вже доводиться «економити» боєприпаси. Адже тієї кількості ракет, яка зараз знаходиться у розпорядженні окупанта, вистачить ще на 2-3 масовані обстріли. При цьому поповнювати свої запаси ворог не в змозі через дефіцит запчастин та значну тривалість виробництва високоточних ракет.

Згідно з прогнозом секретаря РНБО росія дійсно може наважитися на чергову масовану атаку саме у святкові дні. Не в останню чергу це пов’язано з дивною пристрастю окупанта до символічних дат. Згадати хоча б обстріл Херсона у переддень Різдва, внаслідок якого загинуло 16 осіб, а ще близько 60-ти отримали тяжкі поранення.

Атакуючи Україну у святкові дні ворог хоче зломити дух населення та спричинити ще більшу кількість жертв. Адже люди на свята зазвичай розслабляються та забувають про пильність. Тож Данілов наполегливо порекомендував українцям не забувати про те, що в країні йде війна. Не зважаючи на свято, потрібно все одно дотримуватися елементарних правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що в Новорічну ніч в Україні діятиме комендантська година. Це правило не скасують навіть з приводу свята. Осіб, які вийдуть на вулицю з 23:00 до 5:00, буде затримано та покарано згідно із законом. Крім того в Україні цьогоріч діє заборона на реалізацію та використання піротехнічних засобів. Порушникам доведеться сплатити чималий штраф або відпрацювати призначену кількість годин на громадських роботах.