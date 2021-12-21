В обмінники вже пізно: відомий курс долара до 26 грудня

Поточний тиждень в черговий раз розхитає курс гривні. Нацвалюта у відношення до долара встановиться на рівні 27,45 грн./дол., а євро вартуватиме майже 31,15 грн/євро. У чому ж причина таких різких стрибків курсу валют? Провідні українські спеціалісти поділилися своїми думками та прогнозами.





Як зазначив Андрій Гойлов, фінансовий аналітик компанії RoboForex, найбільший вплив на внутрішній валютний ринок зараз мають імпортери енергоресурсів. Обсяги закупівель під час опалювального сезону величезні, та й вартість пального невпинно росте. В результаті вони викуповують левову частку доларів на ринку, адже саме цією валютою розраховуються з іноземними експортерами природного газу та вугілля.

Зменшення кількості доларів на ринку автоматично тягне за собою підвищення його курсу. Тож НБУ постійно доводиться проводити валютні інтервенції та продавати «американця». За словами експерта, лише за минулий тиждень Нацбанк реалізував близько 100 млн. дол., щоб врятувати нацвалюту від девальвації.

Інший фінансовий експерт Сергій Родлер із брокерської компанії TeleTrade наголошує на прямій залежності курсу валют в Україні від поведінки нерезидентів. Іноземні інвестори протягом минулого тижня суттєво підвищили власні вклади в ОВДЗ (облігації внутрішнього державного займу). Їх зацікавленість в українських цінних паперах зросла на 1,4 млрд. грн., та складає на сьогодні понад 93,3 млрд. грн.

Ріст вкладів дещо знизив тиск на курс гривні, бо ж більшість нерезидентів позбулися паперів у доларах, віддаючи перевагу національній валюті України. Та подальший розвиток подій буде залежати від чергового розміщення ОВДЗ, що відбудеться вже сьогодні, 21 грудня. Активність інвесторів та їх довіра до української економіки позитивно впливатимуть на вартість гривні на міжбанку, й дещо пригальмують стрімке зростання долара та євро.

На тлі такої неоднозначної ситуації на вітчизняному валютному ринку не дивно, що прогнози експертів щодо курсу долара та євро суттєво відрізняються. Андрій Гойлов прогнозує вартість долара на рівні 27,3 грн./дол., та євро – до 30,9 грн./ євро. Натомість Сергій Родлер більш радикальний у своїх передбаченнях: долар– 27,45 грн./дол., а європейська валюта – 31,15 грн./євро.