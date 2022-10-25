Популярні в Україні автомобілі, які найчастіше ламаються: антирейтинг від експертів

Обираючи авто, покупці зазвичай віддають перевагу найбільш надійним моделям, які рідко виходять з ладу і не завдають власнику зайвих клопотів. Авторитетні автомобільні експерти створили антирейтинг популярних в Україні автівок, які на жаль досить часто розчаровують своїх власників. При цьому вони користувалися одним з найоб’єктивніших показників надійності – кількістю поломок на 1000 автівок за 1 рік.

Kia Ceed

Цей автомобіль досить часто зустрічається на українських дорогах. Він недорогий та простий в обслуговування, завдяки чому й потрапив до списку улюбленців вітчизняних автомобілістів. Проте експерти стверджують – за 8-10 років ви пошкодуєте про свій вибір. Коли Kia Ceed «перевалить» за перший десяток, почнуться проблеми з паливним насосом, стартером, свічками, каталізатором та акумулятором.

Kia Sportage

Бюджетний кросовер роками бив рекорди продажів в Україні. Та на жаль він теж далекий від еталону надійності. Із 1000 автівок за рік «хворіє» 38-39 штук. Найбільше власників турбують проблеми зі стартером, паливним насосом та каталізатором. Саме з цих причин Kia Sportage найчастіше потрапляють до автосервісу.

Smart Forfour

У «Смартів» з ладу виходять зазвичай ГРМ, АКПП, генератор та система запалювання. З 1000 автівок за рік до сервісу потрапляє щонайменше 32 екземпляри. Тож головного болю зі Smart Forfour у власника буде значно більше, ніж із топовими «корейцями».

Volkswagen Sharan

Навіть здавалось би найдійний Volkswagen Sharan німецького виробництва теж часом страждає від несправностей. Найчастіше ремонту потребують автомобілі 2011-2017 років випуску. У найстарших моделей індекс поломок доходить ледь не до 40 пунктів. Слабкі місця цієї машини – стартер та система вентиляції картерних газів.

Ford S-Max

Цю машину вже зняли з виробництва, однак на вторинному ринку її все ще можна зустріти. Індекс поломок у моделей, яким більше 10 років, складає в середньому 57 пунктів. У новіших авто він знано нижчий – 31 пункт. Найчастіше власників турбують несправності із сажевим фільтром, генератором та паливним насосом.