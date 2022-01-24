Через нову реформу з зарплат українців можуть знімати більше податків: експерт

Запланована урядом реформа, що об’єднає податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та військовий збір в одну ставку, може суттєво зменшити зарплати українців. Навіть попри те, що в Кабінеті міністрів збираються згодом знизити такий «сумарний податок» з 30 до 25%, не врятує громадян від додаткових поборів.





Річ у тому, що зі своєї зарплатні українці платять лише ПДФО та військовий збір у розмірі 18% і 1,5% відповідно. Натомість ЄСВ у розмірі 22% за свого працівника сплачує роботодавець. Якщо ж усі три ставки об’єднають в одну, податок платитиме найімовірніше саме працівник зі свого окладу. Таким чином із зарплатні українців вираховуватимуть додаткові 10,5%.

Як зазначила бухгалтерка-експерт Тетяна Шеремет такий крок замість того, щоб спростити податкову систему, може призвести до ще більшої «тінізації» ринку праці. Тобто люди віддаватимуть перевагу неофіційній роботі із зарплатою у конверті. Адже не кожен працівник зможе віддавати третину свого доходу у державну скарбницю.

«В такому випадку компаніям, щоб не втратити своїх працівників, доведеться підвищити їм зарплатню на 10%. Для деяких підприємств це може стати справжньою катастрофою», – коментує експертка.

Окрім того, Тетяна Шеремет нагадала, що ЄСВ та ПДФО, окрім зарплатні, застосовуються й до додаткових благ наданих роботодавцем, навіть якщо вони представлені у вигляді товарів чи послуг.

«Якщо стягнення в розмірі 30% будуть застосовувати й до додаткових благ, страшно навіть уявити, скільки працівник витрачатиме за одне відрядження. Ледь не цілий оклад», – відзначає бухгалтерка.

Попри все, є у податкової реформі й очевидні переваги. Заміна трьох податків однією ставкою суттєво спростить для компаній бухгалтерський облік та ведення звітності. Та в цілому у нововведенні експертка Тетяна Шеремет поки що вбачає більше мінусів, аніж плюсів.

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