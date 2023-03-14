Українцям масово відмовляють в обміні доларів: які банкноти не хочуть приймати

В обмінниках України клієнтам доволі часто відмовляють в обміні доларів. Працівники фінустанов навідріз відмовляються приймати деякі банкноти. Які грошові знаки можуть забракувати в обміннику та що з ними робити?

Проблеми в українців можуть виникнути при обміні банкнот із такими недоліками:

плями фарби;

розриви;

кілька пошкоджень одразу (розриви, плями, надписи, проколи);

значний ступінь зношеності.

Такі банкноти не вдасться ані обміняти, ані здати в касу банку для зарахування на карту. Єдиний спосіб позбутися «поганих» доларів – це звернутися до банку за процедурою інкассо. В рамках цієї процедури український банк передасть не придатну до використання банкноту іноземному банку-кореспонденту, де її обміняють на нову.

За такий сервіс з клієнта можуть взяти від 5 до 50% комісії. Крім того, процедура інкассо зазвичай потребує чимало часу. На транспортування валюти за кордон і назад може піти кілька тижнів чи навіть місяців. Хоча в деяких банках гроші міняють одразу, але й комісія в такому випадку буде складати ледь не половину вартості «зіпсованої» валюти.

До речі фінансові установи інколи відмовляються приймати навіть ті банкноти, які за канонами Національного банку України вважаються цілком придатними до використання. Такі долари можуть мати лише незначні пошкодження, зокрема:

невеликі потертості;

надписи площею до 200 кв. мм;

не більше трьох плям по 5 кв. мм;

розриви довжиною до 3 мм;

проколи до 1 мм в діаметрі.

Якщо банкнота має такі недоліки, її зобов’язані прийняти у будь якому банку чи обміннику України. Щоправда старі долари до 1996 року випуску не візьмуть, навіть якщо вони будуть в ідеальному стані. Це банкноти старого зразка, які мають значно нижчий ступінь захисту, ніж сучасні долари. Відповідно їх легко підробити. Тож рідко яка фінансова установа наважиться прийняти такі долари через ризик натрапити на фальшивку.