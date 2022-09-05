Ф’юрі назвав кількість рауундів, за які відправить Усика в нокаут

Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф’юрі висловився про можливий поєдинок з українцем Олександром Усиком. Його слова в Twitter наводить журналіст Майкл Бенсон .





Спортсмен назвав необхідну кількість раундів для перемоги над суперником. «Я точно впораюся з Усиком за шість раундів», — заявив Ф’юрі.

Британець додав, що Усик не хоче з ним битися. Ф’юрі також образив суперника і закликав його погодитись на поєдинок.

3 вересня Усик висловився про можливий поєдинок із Ф’юрі. «Прямо зараз жодного бою з Ф’юрі не хочу. Хочу просто насолодитися домашніми справами: косити траву, зробити світло», – заявив він. Вусік додав, що в майбутньому він хотів би провести бій у Києві на стадіоні «Олімпійський».

Раніше видання повідомляло, що Ф’юрі та Усик зустрінуться на рингу в Саудівській Аравії, Катарі чи ОАЕ. Очікується, що бій відбудеться 11 чи 18 лютого 2023 року.