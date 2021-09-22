Заробітчан і ФОПів “прижмуть”: Гетьманцев пообіцяв перевірити доходи

Щороку в Україну потрапляє близько 12,12 мільярда гривень переказів від заробітчан. Однак витратити зароблені за кордоном та незадекларовані доходи українцям буде вкрай складно. Адже потрібно насамперед довести контролюючим органам походження таких коштів.





Саме таку інформацію днями оприлюднив Данило Гетьманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Він підкреслив, що українці, які працюють за кордоном, можуть і повинні декларувати свої заробки.

Позатим існують й інші способи ухилитися від податків. Взяти хоча б популярну схему, коли роботодавці примушують своїх працівників оформити ФОП. За документами ж виходить, що з підприємства масово звільняються працівники, продовжуючи надавати аналогічні послуги як окремі «приватники».

Данило Гетьманцев називає таку оборудку втечею від сплати податків, та підкреслює, що з цими явищами можна й потрібно боротися на законодавчому рівні.

«Тут мова йде про буцімто угоду, яку податкова служба може розглядати з боку її економічного змісту, а не власне правової форми. Наразі практики боротьби з такими явищами ми не маємо. Проте це не означає, що з цим можна змиритися. Порядок потрібно наводити як шляхом законодавчих змін, так і за допомогою адміністрування», – зазначив народний депутат.

Також Гетьманцев нагадав, яку користь для державного бюджету може принести податкова амністія, що зараз саме триває в Україні. Однак точної суми очікуваного поповнення скарбниці він не назвав, запевняючи що це «внутрішні розрахунки», які варто тримати в таємниці.

«Податкова амністія – явище непевне. В деяких країнах вона працює, у інших – не приносить жодної користі. За нашими підрахунками, на руках у громадян зараз близько 50 млрд гривень, які не були задекларовані. Наразі сподіваємося, що принаймні третина з цих грошей вийде з «тіні», – резюмував Гетьманцев.