Рік, коли зміниться все: з 2025-го більшість українців не зможуть вчасно вийти на пенсію

В Україні через запровадження пенсійної реформи щороку підвищуються вимоги до стажу. Зокрема у 2023 році вийти на пенсію в 60-т можуть лише громадяни зі страховим стажем щонайменше 30 років. Однак згідно зі схемою реформування пенсіного законодавства ці вимоги з кожним роком зростатимуть на 12 місяців. Тобто кількість українців, що зможуть вчасно вийти на пенсію, ставатиме дедалі меншою. Вже до 2025 року таких залишиться лише близько 50%.

Про це розповіла науковиця Лідія Ткаченко. Вона зазначила, що станом на сьогодні ситуація із виходом українців на заслужений відпочинок ще не критична. Адже за даними соціальних досліджень середній стаж українців у 60-річному віці складає 32 роки. Але після 2025 року, коли вимоги до стажу перевищать цю цифру, ситуація кардинально зміниться.

Кількість українців, що зможуть вчасно оформити собі пенсію, з 2025 до 2028 року, тобто до завершення реформи, буде стрімко знижуватися і зрештою сягне менш ніж 50%. Причому такі підрахунки робилися ще до пандемії Корнавірусу та повномасштабної війни, що позбавили мільйони українців можливості працювати і отримувати стаж. Тож навіть ці не надто оптимістичні дані можна вважати покращеною версією правди.

В таких умовах Лідія Ткаченко вважає підвищення вимог до стажу щонайменше недоцільним. Адже на момент завершення реформи більшості громадян доведеться працювати до 63 чи навіть 65 років, щоб виконати вимоги і оформити собі бодай мінімальну пенсію. А це призведе лише до зниження рівня життя українських пенсіонерів.

Натомість експертка пропонує «заморозити» реформу, тим самим зупинивши зростання вимог до стажу. А заразом підвищити пенсійний вік до 65 років, що власне вже зробила більшість розвинених країн Європи. В такому разі українці матимуть значно більше шансів вийти на пенсію у відповідний час і на достойних умовах.