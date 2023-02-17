В РНБО пояснили, чому в Україні масово роздають повістки

Останні кілька тижнів в Україні масово вручають повістки навіть в торгових центрах та на вокзалах. При цьому загальну мобілізацію в Україні оголосили майже рік тому, після повномасштабного вторгнення російських окупантів. Однак раніше це явище не було настільки масовим як зараз. Повістки зобов’язують чоловіків призовного віку з’являтися до Територіальних центрів комплектації для постановки на облік чи актуалізації даних про себе.

В інтерв’ю BBC секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що повістки вручають для того, щоб сформувати резерв та поставити на облік військовозобов’язаних. При цьому Данілов нагадав, що мобілізація в Україні триває ще від 24 лютого 2022 року,

За його словами, масове “запрошення до військкомату” пов’язане з тим, що державі потрібно розуміти, на яку кількість осіб можна розраховувати, яка в них підготовка і таке інше. Тобто повістка зовсім не означає автоматичний квиток на передову. На фронт підуть лише підготовлені, оснащені та навчені бійці.

Крім того, секретар РНБО зазначив, що крім виконання завдань в зоні бойових дій, є чимало роботи для військових в тилу. За його словами весь ажіотаж навколо повісток є частиною психологічної операції, яка діє на користь російської пропаганди.

Однак певні проблеми з врученням повісток все-таки є. Днями в Одесі представники Територіального центру комплектування побили чоловіка прямо на вулиці за відмову підписувати повістку. Наразі їх відсторонили від роботи. І такі випадки, на жаль, не є поодинокими.

Нагадаємо, нещодавно юрист пояснив, що особи, які мають відстрочку чи бронювання від мобілізації можуть надати відповідний документ під час вручення повістки. В такому разі повістку йому не вручатимуть. Якщо ж таких документів при собі немає, достатньо відвідати Територіальний центр комплектування з документами про відстрочку чи бронювання, там видану повістку анулюють.